Niemieckie media zadowolone... po porażce z Polską. "Ulga"

W nocy ze środę na czwartek reprezentacja Polski wygrała 3:1 (25:12, 21:25, 25:21, 26:24) z Niemkami w ćwierćfinale Ligi Narodów. "To niewyobrażalny sukces polskich siatkarek! Wygrana nad Niemkami dała im ich pierwszy w historii awans do półfinału Ligi Narodów. To będzie także ich pierwszy mecz o medal imprezy rangi światowej od 55 lat" - pisał po spotkaniu Jakub Balcerski ze Sport.pl.

- To dla mnie stracona szansa. Bardzo jej żałuję - mówił Sport.pl Vital Heynen. Trener niemieckich siatkarek bardzo przeżył porażkę w ćwierćfinale Ligi Narodów przeciwko Polsce. - Jestem bardzo zawiedziony. Nienawidzę przegrywać - opisuje Belg.

A jak porażkę swoich reprezentantek przyjęły tamtejsze media? "Niemieckie siatkarki przegapiły okazję na sprawienie niespodzianki" - tako rzecze Sport1.de. Portal podkreśla, że Niemki przegrały z faworyzowanymi Polkami, które wygrały fazę zasadniczą tegorocznej Ligi Narodów. "Niemieckie siatkarki ciągle się uczą" - czytamy.

"Po zaciętej walce Niemki przegrywają z Polkami" - to z kolei nagłówek z portalu volleyball-verband.de. Tu z kolei możemy przeczytać, że nasze zachodnie sąsiadki nie załamały się po wysoko przegranym pierwszym secie i do końca walczyły o doprowadzenie do tie-breaka. "Po Polkach było widać ulgę po zakończeniu meczu" - stwierdzono.

"Suddeutsche Zeitung" pisze, że mimo porażki, niemieckie siatkarki mogą udział w Lidze Narodów uznać za udany. Wszystko z powodu krótkiego czasu na przygotowania, to świetnym wynikiem jest dla nich awans do końcowej fazy rozgrywek. W podobnym tonie mecz opisuje Sportschau.de. "Awans do turnieju finałowego jest ogromnym sukcesem, ponieważ nigdy wcześniej Niemkom się to nie udało" - czytamy. Teraz celem siatkarek Vitala Heynena jest dobre zaprezentowanie się na mistrzostwach Europy, które zostaną rozegrane w dniach 15 sierpnia - 3 września.