Takiego Heynena jeszcze nie znaliśmy. Mocna reakcja na porażkę z Polską

Takiego Vitala Heynena nie znamy. W trakcie meczu z Polkami znów próbował skraść show. Chciał pomóc swoim zawodniczkom nawet kosztem żółtej kartki, którą po jednej z ostrych reakcji pokazał mu sędzia. Tradycyjnie, bo przecież Belga w tego typu wydaniu doskonale kojarzymy z czasu, gdy prowadził polskich siatkarzy. Wtedy nie zwykł odmawiać dziennikarzom rozmów, nawet po powrocie z igrzysk w Tokio, które były dla niego wielkim rozczarowaniem. Po porażce 1:3 (12:25, 25:21, 21:25, 24:26) z polską kadrą w mixed zonie nie porozmawiał jednak z nikim, a umówioną wcześniej rozmowę ze Sport.pl skończył przeprosinami za to, że "nie jest dziś zbyt dobrym rozmówcą".

Vitala, który szalał przy linii bocznej w Arlington, już nie było, zupełnie zgasł. I choć mówił w swoim stylu, to zdecydowanie była rozmowa, do której Heynen nas nie przyzwyczaił. Nie był wygadany, nie żartował. Słychać było, ile znaczył dla niego ten mecz, jak przeżywa wynik i jak szkoda mu niewykorzystanej szansy na wielki sukces swojego zespołu.

Jakub Balcerski: Dałeś zawodniczkom tydzień wolnego i w pierwszym secie wyglądały dokładnie, jakby właśnie wróciły na boisko. Co się stało?

Vital Heynen: Tak, postawmy sprawę jasno: początek meczu był fatalny. To był nasz najgorszy set w trakcie całej Ligi Narodów. Takie mecze, jak ten ćwierćfinał to "finały", bo przegrywasz i odpadasz. Czuję, że Polska była lepiej przygotowana na taki "finał" niż my. W pierwszym secie byliśmy gotowi tylko być na boisku. A nie tego chcieliśmy. Dobrze, że udało się wrócić do gry po tym okropnym starcie. Potem robiliśmy już tylko to, co sobie obiecaliśmy: walczyliśmy do samego końca.

Polki zaczęły grać słabiej, czy to wam udało się odpowiednio podnieść poziom gry, żeby wyrównać?

- Może i podnieśliśmy poziom, graliśmy lepiej, ale mówiłem zawodniczkom już przed meczem: nie oczekujcie najwyższego poziomu w "finałach". Bo ich nie gra się, żeby pokazać najwyższy poziom, a awansować dalej i wygrywać. Bardzo rzadko komuś chodzi o najlepszą siatkówkę, częściej po prostu normalną. Drużyna, która najbardziej zbliży się do niej, wygrywa i tym razem były to Polki. Wiele rzeczy i tak nam wyszło. Bardzo długo zatrzymywaliśmy polskie środkowe, ale nie mogliśmy sobie poradzić z Martyną Łukasik i Olivią Różański. Były dla nas zbyt skuteczne.

Przed meczem zwracałeś uwagę zwłaszcza na Magdalenę Stysiak. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" powiedziałeś nawet, że "macie szansę pokonać Polki tylko, jeśli Magda nie będzie grała". Byłeś zaskoczony, że choć grała świetnie, była aż tak dobrze wspierana przez lewe skrzydło?

- Stysiak kontrolowaliśmy nieźle, ale nie wyjątkowo. Zresztą było sporo walki, trochę nerwów, jak w wielu tego typu meczach, po każdej ze stron, także u Polek. Jasne dla nas jest to, że mieliśmy swoje szanse w czwartym secie i ich nie wykorzystaliśmy. Nie chcę zostać źle zrozumiany, ale myślę, że w końcówce, to nie Polska wygrała, tylko my nie użyliśmy okazji, które się wtedy pojawiły. Musieliśmy za to zapłacić. Dwa razy mieliśmy szansę na piłki setowe, żadnej nie wykorzystaliśmy. Rozmawiamy tuż po meczu, jestem bardzo zawiedziony. Nienawidzę przegrywać.

Polki, które wygrały z twoim zespołem, to drużyna, którą stać na coś więcej niż ten awans do strefy medalowej? Co muszą zrobić, żeby zagrać w finale?

- Muszą nauczyć się grać "finały". Dziś pokazały się całkiem dobrze, ale to proces. W przypadku mojego zespołu też widzę pewien krok do przodu. Szybko zrozumiały, o co w tym chodzi, po pierwszym secie. Że w takich meczach nie możesz tak grać, jest na nie inny sposób. Polki i Niemki to najmłodsze drużyny w Lidze Narodów, a już zwłaszcza w turnieju finałowym. Musimy się nauczyć, jak gra się w tym miejscu. Polki obecnie robią to nieco lepiej. Może ta długa przerwa nie wpłynęła na nas najlepiej, bo nie zagraliśmy na odpowiednim poziomie dla tego etapu rozgrywek. Ale wcześniej nawet nie spodziewaliśmy się, że tu będziemy. Za to też zapłaciliśmy. Mamy jednak mistrzostwa Europy za miesiąc, potem jeszcze kwalifikacje olimpijskie. Nie możemy też ciągle oczekiwać od zawodniczek, że pozostaną przy szczycie formy. Musi być moment na odpoczynek, luz, a nawet nieco słabszą grę, to normalne.

Gdy obudzisz się rano po meczu, będziesz w stanie docenić całą Ligę Narodów i powiedzieć sobie, że awans do najlepszej ósemki to sukces, a porażka z Polską tego nie przekreśla?

- Cóż, to najlepszy wynik niemieckich siatkarek od piętnastu lat. To nie byle co, ale tuż po meczu nie zdążysz nabrać dystansu do tego wyniku, po takiej porażce. Teraz nie potrafię, ale jutro powiem, że to niesamowite, że byliśmy w finałach Ligi Narodów. Na razie tego jeszcze tak nie widzę, to dla mnie stracona szansa. Bardzo jej żałuję.

Taki jest sport i muszę dodać, że Polki zasłużyły na taki sukces nie tylko tym meczem, ale i całym występem w tych rozgrywkach. Jeśli kończysz fazę zasadniczą na pierwszym miejscu, to zasługujesz, żeby walczyć o medale. Przepraszam, dzisiaj nie jestem najlepszym rozmówcą. Muszę się oswoić z tą przegraną. I na razie, tuż po meczu, jest mi trudno.