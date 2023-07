Awantura na mistrzostwach świata. Polacy w roli głównej. Interweniowała ochrona [WIDEO]

Reprezentacja Polski turniej w Bahrajnie rozpoczęła bardzo dobrze. Gładko przeszła przez pierwszą rundę rozgrywek. Tam w grupie C trafiła na Indie, Kanadę oraz Bułgarię i jedyną porażkę zaliczyła z tymi ostatnimi przegrywając 2:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy finału LM w Turynie. Nikola Grbić wyrzucony z boiska przez koncert Sama Smitha

Awantura na mistrzostwach świata. Polakom nie spodobała się celebracja rywali

Dzięki zwycięstwom nad Kanadą i Indiami pierwszą fazę zawodów zakończyliśmy na drugim miejscu w grupie, co dało nam awans do drugiej rundy. Tam naszymi grupowymi rywalami okazały się reprezentacje Iranu, Tajlandii i ponownie Bułgarii.

We wtorek nasza drużyna narodowa na otwarcie zmagań drugiej rundy rozegrała spotkanie z Iranem, który przegrała 0:3. W środę zaś w drugim meczu grupowym z Bułgarią nie udało się zrewanżować za porażkę z pierwszego etapu mistrzostw i ponownie przegraliśmy, tak samo jak z Irańczykami, 0:3.

Szokująca prawda o Bubce wyszła na jaw. Chcą go pozbawić tytułu Bohatera Ukrainy

Choć walka była zacięta, ostatecznie nie udało się wygrać ani jednego seta. Bułgarzy wygrali 25:18, 35:33, 25:18. Po zakończeniu spotkania rywale zaczęli niezwykle ostentacyjnie celebrować zwycięstwo, skacząc i machając rękami. Nie spodobało się to naszym zawodnikom, którzy od razu podeszli do siatki z pretensjami do wygranej drużyny.

Na nagraniach widać jak jeden z naszych reprezentantów podchodzi z rozłożonymi rękami i krzyczy coś w kierunku Bułgarów. Momentalnie odgradza go ochroniarz, a po chwili obie drużyny rzucają się do siatki, kłócąc i przepychając się nawzajem.

Był w czołówce rankingu ATP. Nagle rzucił tenis, ogolił głowę i został mnichem

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Sprzeczka nie trwała długo, a po całym incydencie oba zespoły ustawiły się pod siatką i podały sobie ręce. Dzisiejsza przegrana z Bułgarią kończy naszą przygodę z mistrzostwami świata. Reprezentacja Polski po dwóch meczach ma zero punktów na koncie i nie ma już szans na wyjście z grupy w drugiej fazie turnieju. Zostało już tylko ostatnie spotkanie grupowe z Tajlandią, która również nie wywalczyła do tej pory żadnych punktów.