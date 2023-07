Koszmar polskich siatkarzy na mistrzostwach świata. Rywale pozbawili ich złudzeń

Reprezentacja Polski do lat 21 w pierwszej rundzie mistrzostw świata grała w grupie C z Indiami (3:1), Kanadą (3:0) oraz Bułgarią (2:3). Biało-Czerwoni zakończyli rozgrywki na drugim miejscu w tabeli, co dało im awans do kolejnej fazy zmagań i nadzieję na walkę o medale. Szybko spotkał ich jednak zimny prysznic i przegrana 0:3 z Iranem we wtorek. Stało się jasne, że spotkanie z Bułgarią będzie kluczowe dla układu tabeli.

Reprezentacja Polski pożegnała się z marzeniami o medalu. Rywale nie dali złudzeń

Zespół trenera Mateusza Grabdy z Bułgarią przegrał już 2:3 w niedzielę w meczu fazy wstępnej. Po wpadce z Iranem Polacy musieli liczyć na zwycięstwo, aby wciąż liczyć się w walce o medale. Zaczęli jednak kiepsko, bo tylko na początku pierwszego seta nawiązali z rywalami walkę. Później Bułgarzy stopniowo zyskiwali przewagę i finalnie wygrali 25:18.

W drugiej odsłonie było zdecydowanie lepiej i Biało-Czerwoni szybko zyskali przewagę. Nie oddawali jej długo, a ta kilkukrotnie wrastała nawet do czterech punktów. Bułgarzy gonili i udało im się to od stanu 21:19 dla Polski. Obie drużyny podkręciły tempo, a Polska jako pierwsza miała piłkę meczową. Finalnie oba zespoły miały szansę zakończyć partię po cztery razy podczas gry na przewagi, ale zrobiła to Bułgaria. Wygrała seta 35:33.

Trzeci set okazał się być decydujący, a w nim powtórzył się scenariusz z pierwszej partii meczu. Lepiej wyglądała reprezentacja Bułgarii i pomimo walki Polacy musieli uznać ich wyższość przy stanie 25:18 i przegrali cały mecz 0:3.

Tym samym drużyna Mateusza Grabdy straciła szansę na awans do strefy medalowej mistrzostw świata U21. Obecnie zajmuje czwarte miejsce w grupie E, ma na koncie zero punktów i powalczy o miejsca 5-8. Wcześniej jednak rozegra jeszcze spotkanie z Tajlandią, które zaplanowano na czwartek 13 lipca o godzinie 13:00.

Polska - Bułgaria 0:3 (18:25, 33:35, 18:25)

Polska: Szymendera, Kubicki, Kufka, Śliwka, Nasewicz, Majchrzak - Hawryluk (l), Olszewski, Biliński, Nowik.

Bułgaria: Antow, Nikołow, Buczkow, Damianow, Garkow, Palew - Mitow (l).