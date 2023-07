Polska - Niemcy o półfinał Ligi Narodów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Reprezentantki Polski kapitalnie spisały się w fazie wstępnej tegorocznej LN i zajęły pierwsze miejsce w tabeli. Wygrały aż 10 ze wszystkich 12 meczów, a jedyne porażki odniosły w starciach z USA 2:3 (25:17, 15:25, 25:27, 30:28, 14:16) oraz Holandią 0:3 (22:25, 21:25, 26:28). W ostatnim starciu pewnie pokonały Koreanki 3:0 (25:23, 25:18, 25:16), a wskutek sensacyjnej porażki Amerykanek z Chinami zmierzą się w ćwierćfinale z ostatnim zespołem, który wywalczył awans do turnieju głównego.

Polska - Niemcy. Siatkarki Stefano Lavariniego zagrają o półfinał Ligi Narodów

Biało-Czerwone zagrają w 1/4 finału z reprezentacją Niemiec, prowadzoną przez dobrze znanego w Polsce Vitala Heynena. Obie ekipy miały okazję zmierzyć się ze sobą zaledwie kilkanaście dni temu, kiedy w 10. meczu fazy wstępnej po niesamowitym boju zwyciężyły zawodniczki Lavariniego 3:2 (15:25, 25:19, 25:19, 19:25, 17:15). Teraz Niemki będą miały szansę na rewanż, natomiast były selekcjoner polskich siatkarzy zdaje sobie sprawę, że będzie to niezwykle trudne wyzwanie.

- Tak naprawdę dla naszej kadry awans do finału jest już wielkim osiągnięciem. Nie jedziemy do USA z ambicjami, by wygrać Ligę Narodów. Powiedziałem zawodniczkom, by się cieszyły meczem i później zobaczymy. Gramy z Polską i nie będzie łatwo. Naszą nadzieją jest po prostu zagranie dobrego spotkania - powiedział Heynen.

Zawodniczki belgijskiego szkoleniowca zwyciężyły do tej pory siedem spotkań. Można powiedzieć, że cudem wywalczyły awans do turnieju głównego, ponieważ poległy w trzech ostatnich starciach fazy wstępnej. Polki wygrały z nimi również trzy ostatnie bezpośrednie konfrontacje, dlatego nie dziwi fakt, że są faworytkami tego meczu.

O której grają siatkarki dzisiaj? Gdzie oglądać mecz Polska-Niemcy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Spotkanie Polska - Niemcy odbędzie się w środę 12 lipca o godzinie 23:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsatu Sportu. Mecz będzie można obejrzeć też w internecie na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.