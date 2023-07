Żona Bartosza Kurka znów czaruje. Internauci są zachwyceni. "Kobieta rakieta"

Anna Grejman i Bartosz Kurek są ze sobą od 2016 roku. Dwa lata później zawodnik występujący na pozycji atakującego w reprezentacji Polski poprosił swoją partnerkę o rękę. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2020 roku i od tamtej pory tworzy szczęśliwe małżeństwo. Połączyła ich pasja do jednego sportu i to ona zapoczątkowała ich wielką miłość. Obecnie małżonkowie mieszkają w Japonii, ponieważ siatkarz gra w klubie Wolf Dogs Nagoya.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabia Grbić w reprezentacji Polski. Jak wygląda jego przyszłość? [Sport.pl LIVE]

Annę i Bartosza Kurka połączyła miłość do siatkówki

Bartosz kilka lat temu zdradził, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Jego wypowiedź została uwieczniona w książce "Ludzie ze złota", w której reprezentant Polski był jednym z bohaterów. - Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw. Jesteśmy na takim etapie, że potrafimy oddzielić życie zawodowe od prywatnego - powiedział.

Wymowna reakcja trenera Szwargi po golu dla Rakowa. Tego Papszun mu zazdrości

Życie Bartosza Kurka i jego małżonki jest podporządkowane siatkówce. Anna w przeszłości była zawodową siatkarką, ale rzuciła sport w imię miłości. Ukochana Bartosza spełnia się w roli influencerki. Niedawno postanowiła poszerzyć swoją działalność w sieci i założyła konto na YouTube, gdzie publikuje filmiki pokazujące życie w Japonii. Anna na samym Instagramie ma ponad 100 tysięcy obserwujących, a kolejne zdjęcia zdobywają mnóstwo polubień. Fani ochoczo komentują jej zdjęcia. Zainteresowanie internautów profilem żony Kurka nie powinno dziwić, dlatego że dzieli się ona nowinkami z życia prywatnego.

Anna Kurek odsłoniła ciało. Wyjątkowe ujęcie

Ostatnio żona Kurka zachwyciła fotkami z odkrytymi plecami. Fani mogą przyjrzeć się figurze jednej z najpopularniejszych WAGs w świecie siatkarskim. Z pewnością wielu internautów pozazdrości jej tego, jak rewelacyjnie wygląda! Do zdjęć Anna zapozowała w szerokich ciemnych spodniach i czarnym body, odsłaniającymi plecy. Dodatkowo miała na sobie białe buty, ciemnoszarą torebkę i wystawny srebrny zegarek.

Instagramowicze chętnie komentowali zdjęcie, które opublikowała Anna. Pojawiło się mnóstwo komplementów. "Pięknie", "Ale plecy! Kobieta rakieta", "Elegancko", "Paznokcie wygrywają" - komentowali.