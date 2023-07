Wpadka polskich siatkarzy na mistrzostwach świata. Rywale nie dali im szans

W pierwszej rundzie mistrzostw świata rozgrywanych w Bahrajnie reprezentacja Polski trafiła do grupy C. gdzie rywalizowała z Indiami (3:1), Kanadą (3:0) oraz Bułgarią, której ulegliśmy 2:3. Rozgrywki zakończyliśmy na drugim miejscu w tabeli, co dało nam awans do kolejnego etapu turnieju.

Siatkarskie mistrzostwa świata U21. Porażka z Iranem w drugiej rundzie

Po promocji do drugiej rundy mistrzostw Polacy znaleźli się w grupie E razem z reprezentacjami Iranu, Tajlandii i ponownie Bułgarii. Na otwarcie tej fazy zmagań przegraliśmy 0:3 z Persami, którzy dostali się do niej po zdobyciu kompletu punktów w grupie A, pokonujący 3:1 Tajlandię, 3:2 Tunezję i 3:0 Bahrajn, gospodarza zawodów.

Reprezentacja Polski już w pierwszym secie dostała od Iranu zapowiedź, że łatwo na pewno nie będzie. Choć na początku obie drużyny szły łeb w łeb, Persowie nagle zaczęli mocno nam odskakiwać, finalnie wywalczając aż ośmiopunktową przewagę i wygrywając 25:17. Następnie gra trochę się wyrównała, jednak w drugiej odsłonie ponownie lepsi okazali się zawodnicy z Iranu, którzy pokonali nas 23:25.

Polacy trzeci set rozpoczęli niezwykle zmobilizowani. Przez długi czas prowadziliśmy, zdobywając nawet trzypunktową przewagę, gdy na tablicy wyników wyświetlał się rezultat 16:13. Od tamtego momentu wszystko zaczęło się sypać. Nasza reprezentacja straciła aż pięć punktów z rzędu, a Iran wyszedł na prowadzenie 18:16. Choć próbowaliśmy odrabiać straty, Irańczycy nie popełniali żadnych błędów i trzecia odsłona zakończyła się wynikiem 25:23 dla rywali.

Polacy do tegorocznych mistrzostw świata do lat 21 przystępują jako brązowi medaliści poprzedniej edycji. W 2021 roku na turnieju odbywającym się we Włoszech i Bułgarii nasza kadra w meczu o trzecie miejsce pokonała 3:0 Argentynę. Iran wówczas wywalczył dopiero dziewiątą pozycję, wygrywając z Kanadą 3:1. Na zawodach w Bahrajnie naszym siatkarzom pozostały jeszcze dwa mecze. Z Bułgarią zagramy w środę 12 lipca, a dzień później zmierzymy się z Tajlandią. Musimy zająć co najmniej drugie miejsce w grupie, aby awansować do strefy medalowej.