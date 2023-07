Heynen punktuje Niemców. Oto największy problem. "Czarne i białe"

Reprezentacja Polski siatkarek pokazała fantastyczną formę w pierwszym etapie tegorocznej edycji Ligi Narodów i zajęła pierwsze miejsce w tabeli, wyprzedzając ostatecznie USA. Szczęśliwie poukładały się dla nas również wyniki innych zespołów, dzięki którym w ćwierćfinałowym starciu zagramy z Niemkami. Kilkanaście dni temu mieliśmy już okazję się z nimi zmierzyć i po emocjonującym starciu wygraliśmy 3:2. Teraz siatkarki Stefano Lavariniego będą miały okazję powtórzyć sukces w amerykańskim Arlington.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Vital Heynen zdradził plan na najbliższe spotkanie z Polską. Porównał też polską siatkówkę do niemieckiej

Niemieckie siatkarki prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn Vital Heynen, z którą w 2018 roku sięgnął po złoty medal mistrzostw świata. We wtorek portal WP SportoweFakty opublikował z nim szeroki wywiad, w którym zapytano go o najbliższą konfrontację z Polkami.

- Tak naprawdę dla naszej kadry awans do finału jest już wielkim osiągnięciem. Nie jedziemy do USA z ambicjami, by wygrać Ligę Narodów. Powiedziałem zawodniczkom, by się cieszyły meczem i później zobaczymy. Gramy z Polską i nie będzie łatwo. Naszą nadzieją jest po prostu zagranie dobrego spotkania - powiedział.

Kurek doprowadził fankę do łez. Co za scena. Emocje wzięły górę [WIDEO]

Heynen porównał podejście do siatkówki zarówno w Polsce, jak i Niemczech. - To jak czarne i białe. Siatkówka w Niemczech nie jest popularna. Niestety, nikt tu o nas nie mówi - przekazał.

Zdradził też największy problem naszych zachodnich sąsiadów. - Niemieckie rozgrywki są jedyną dużą ligą, która nie ma limitu obcokrajowców na boisku. To bardzo trudne. Nie ma obowiązku, by w ogóle występowały krajowe siatkarki. Moje młode zawodniczki nie dostają szansy gry i to jest mój największy problem. W Polsce wszystkie talenty grają w lidze na dobrym poziomie, a niemieckie rozgrywki także nie są złe, tylko Niemki w nich nie występują - kontynuował.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

- Mamy drużyny, w których jest 11 czy 12 siatkarek spoza Niemiec. To największy krok, jaki ma niemiecka siatkówka przed sobą i mówię już o tym od wielu lat. Wprowadzenie limitu obcokrajowców pomogłoby reprezentacjom. Ciężko to sobie wyobrazić, ale jest tak, że w meczu dwóch drużyn gra tylko jedna niemiecka zawodniczka w obu ekipach, czyli na 14 osób - kontynuował.

Heynen chętnie powróciłby do Polski. Chciałby objąć reprezentację naszych siatkarek

54-latek ujawnił w jednym z wywiadów, że chętnie powróciłby do Polski, aby tutaj pracować. Nie zaprzecza, że kiedyś taka sytuacja może nastąpić. - Czasem ludzie to nadinterpretują, ale przeżyłem cudowny czas w Polsce jako trener siatkarzy. Mógłbym sobie wyobrazić, że w przyszłości poprowadzę wasze panie. Dla siatkówki jesteście cudownym krajem - podsumował.

Lavarini odkrył karty. Podał skład na finały Ligi Narodów!

Ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Narodów Polska - Niemcy odbędzie się w środę 12 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na antenach Telewizji Polskiej oraz Polsatu Sport.