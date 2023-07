Kurek doprowadził fankę do łez. Co za scena. Emocje wzięły górę [WIDEO]

Na Filipinach reprezentacja Polski spisała się świetnie i wygrała wszystkie mecze. Polacy na rozkładzie mieli Słowenię (3:2), Brazylię (3:1), Kanadę (3:0) i Japonię (3:0). To właśnie w trakcie tego ostatniego meczu doszło do wymiany, którą Kurek zachwycił internautów.

Największa kibicka Polski z Filipin dostała prezent od Kurka, a sam Kurek dostał "Kurki"

Cała sytuacja miała początek kilka dni temu. Realizator transmisji telewizyjnej wyłapał na trybunach kibickę, która na głowie miała opaskę z... dwoma obliczami Bartosza Kurka. Ta wpadła w oko żonie zawodnika oraz jemu samemu, o czym dali znać na Instagramie. Twitterowy profil Volleyball World - jednego z partnerów FIVB - zapowiedział, że pomoże zorganizować przekazanie opaski.

Jak obiecali, tak zrobili. Niczego niespodziewająca się kibicka powiedziała przed kamerą, że jest z Filipin i pomachała telewidzom. Na tym jednak nie koniec, bo Bartosz Kurek... zaszedł ją od tyłu i wręczył jej piłkę z autografem. Wyraźnie zszokowana fanka zalała się łzami szczęścia, po czym siatkarz reprezentacji Polski ją przytulił. Po wszystkim "wymieniła" opaskę na prezent od Bartosza Kurka.

Wrażeniami z tego wydarzenia podzieliła się później na Twitterze. "Piłka, którą dał mi Bartek 'w zamian za opaskę' jak powiedział, ma tylko jeden podpis i jest to oczywiście jego autograf. Kiedy dostałam piłkę, to złapałam przypadkiem kontrakt wzrokowy z Januszem, który akurat odpoczywał. Pokazał rękoma gest podpisywania i wskazał na innych zawodników na boisku. Oczywiście się zgodziłam i dałam mu piłkę do podpisu, a on ją dał Karolowi. Po tym Karol wstał z boiska i przekazał ją innym. Dzięki Elvisowi i Karolowi byłam w stanie zdobyć podpisy całej drużyny. Polscy chłopacy są naprawdę najlepsi!" - podsumowała.

Teraz największa kibicka reprezentacji Polski w całych Filipinach może szykować się do kibicowania Polakom w turnieju finałowym. Już w ćwierćfinale dojdzie do hitu, bo Polacy 20 lipca o godzinie 20:00 zmierzą się z Brazylią. Jeżeli uda im się pokonać Brazylijczyków to w półfinale trafią na Japonię lub Słowenię.