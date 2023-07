Polscy siatkarze poznali drogę do finału Ligi Narodów. Będą ciężary [DRABINKA]

W środę 19 lipca w gdańskiej Ergo Arenie rozpoczną się finały tegorocznej edycji Ligi Narodów. W pierwszej fazie rozgrywek najlepsi okazali się Amerykanie, którzy wygrali 10 z 12 spotkań i zdobyli 31 punktów. Na drugim miejscu znaleźli się Japończycy z 27 oczkami na koncie, natomiast podium uzupełniła reprezentacja Polski, która zebrała 25 punktów.

Finał w zasięgu ręki? Oto drabinka polskich siatkarzy w finałach LN

Oprócz wymienionych drużyn w pierwszej ósemce znaleźli się jeszcze: Włosi, Argentyńczycy, Brazylijczycy, Słoweńcy i Francuzi. Właśnie te zespoły za nieco ponad tydzień pojawią się w Gdańsku. Pary ćwierćfinałowe prezentują się następująco:

19.07, godz. 17:00 Stany Zjednoczone - Francja

20.07, godz. 17:00 Japonia - Słowenia

19.07, godz. 20:00 Włochy - Argentyna

20.07, godz. 20:00 Polska - Brazylia

Półfinały:

22.07, godz. 17.00 Stany Zjednoczone - Francja/Włochy - Argentyna

22.07, godz. 20.00 Japonia - Słowenia/Polska - Brazylia

Mecz o 3. miejsce:

23.07, godz. 17.00 przegrani z półfinałów

Finał:

23.07, godz. 20.00 zwycięzcy półfinałów

Niewątpliwe najbardziej elektryzującym meczem jest starcie Polaków z Brazylijczykami. 7 lipca w fazie zasadniczej to zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia okazał się lepszy, zwyciężając 3:1. Jak będzie tym razem? Spotkanie zaplanowano na czwartek 20 lipca o godzinie 20:00.

Jeśli reprezentacja Polski wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, w półfinale rozgrywek Biało-Czerwoni zmierzą się ze zwycięzcą meczu Japonia-Słowenia. Co ciekawe, w ciągu ostatnich pięciu dni nasza kadra pokonała oba zespoły. Z pierwszym z nich siatkarze Grbicia dosyć szybko rozprawili się, wygrywając 3:0, jednak Japończycy to prawdziwa rewelacja turnieju, przez co nie można ich lekceważyć.

Drugi z potencjalnych przeciwników był dużo silniejszy. W środę 5 lipca Polacy przegrywali już ze Słoweńcami 0:2, jednak finalnie po tie-breaku udało się zwyciężyć 3:2 (29:31, 21:25, 25:20, 25:20, 15:13). Za kilka dni kolejny raz możemy zmierzyć się z reprezentacją Słowenii, która już nieraz napsuła nam krwi.

Gdyby nasi zawodnicy uporali się z jednym z tych rywali, w wielkim finale będzie czekała drużyna Francuzów, Amerykanów, Włochów lub Argentyńczyków.