Polacy weszli na wyższy poziom. Ale to nie wszystko. Przed Grbiciem ból głowy

Nie dało się lepiej skończyć fazy zasadniczej Ligi Narodów i trzeciego, ostatniego turnieju na Filipinach. W Pasay City Polacy wreszcie pozostali bez porażki, inaczej niż w obu poprzednich seriach czterech meczów w Rotterdamie i Nagoyi. Japończycy, liderzy tabeli Ligi Narodów przed ostatnią kolejką spotkań, byli bezradni. Grali nieswojo, nieskutecznie, a zespół Nikoli Grbicia wręcz bajecznie. Dawno nie mieli meczu z tak silnym rywalem pod tak dużą kontrolą.

Grbić tylko pokazał "okejkę". Polacy grali fenomenalnie

Wyniki setów wygrywanych do 17, 19 i 18 tylko potwierdzały klasę Polaków w niedzielnym starciu. Japończycy, choć bardzo chcieli, nie mogli się do nich zbliżyć i powalczyć o wygraną nawet w jednej partii. Na początku meczu, gdy zawodnicy Nikoli Grbicia grali nieco wolniej, spokojniej i szukali bardziej kiwek, technicznych zagrań, a nie siłowych rozwiązań, walka była bardziej wyrównana. Popełniali błędy i widać było, że to nie najlepszy sposób na grę z Japonią. Szybko go jednak zmienili. Już w końcówce pierwszej partii uderzali piłki bardzo mocno i skutecznie. A na to przeciwnicy nie mieli odpowiedzi.

Imponowało szczególnie to, jak pewnie Polacy czuli się w końcówkach każdej partii. Wykańczali je dość szybko, nie dawali niepotrzebnej nadziei i szans Japończykom. Dominowali przede wszystkim zagrywką, z którą rywalom trudno było konkurować. Atak - zwłaszcza w przypadku Wilfredo Leona i Bartosza Bednorza - wyglądał znakomicie, a aktywnie i dobrze kadra Grbicia grała także w obronie. Po jednej z podbitych piłek i świetnym ataku Leona trener tylko pokazał swoim zawodnikom dłoń z kciukiem w górze. "Okejka" dla takiego stylu gry i zwycięstwa, jakiego jego drużyna bardzo potrzebowała.

Polacy zagrali tak, że bijemy brawo. Rozbili lidera Ligi Narodów

Przemiana na Filipinach. Kadra Grbicia nie tylko weszła na wyższy poziom. Już się na nim urządza

W końcu Polacy na Filipinach mieli przejść swego rodzaju przemianę. Wcześniej, na etapie zgrywania się zawodników i gdy części tych kluczowych w zespole jeszcze nie było, można było mówić, że "męczy nas siatka", tak jak polskich piłkarzy czasem męczyła, a nie łączyła piłka, zgodnie ze znanym sloganem. Ale faktycznie, odkąd w kadrze znów grają Aleksander Śliwka, Marcin Janusz, czy Bartosz Bednorz zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Polacy nie tylko wchodzą na coraz wyższy poziom gry, ale już się tam urządzają. Stabilizują taką grę, wyglądają pewnie i jeśli kontrolują mecze tak, jak to zrobili w tym z Japonią, to trudno mieć do nich zastrzeżenia.

Dziesięć zwycięstw i tylko dwie porażki Polaków w Lidze Narodów pokazały ich prawdziwą siłę. Może i przeciwko USA, czy Serbii byli wyraźnie gorsi i w tamtym momencie nie wspięli się jeszcze w kierunku swojej najlepszej formy, co potwierdzały zarówno przekaz zawodników, jak i ich trenera, ale teraz można pokiwać głową z uznaniem, widząc zaangażowanie, z jakim rozgrywają każdą akcję. A także precyzję, z jaką je wykańczają.

Ważna zmiana w sytuacji Polaków po wygranej z liderem. Oto tabela Ligi Narodów

Kiedyś kibice baliby się meczu z Brazylią. Teraz strach zagubił się w drodze do Gdańska

To prawda, że wygrana z Japonią nie dała Polakom wiele w tabeli Ligi Narodów. Bo choć awansowali na drugie miejsce, to utrzymają je tylko, jeśli Amerykanie nie pokonają Bułgarów w swoim ostatnim meczu fazy zasadniczej. A to mało prawdopodobne. Są zatem najbliżej trzeciej pozycji i spotkania ćwierćfinałowego w Gdańsku przeciwko Brazylii. Kiedyś domowy mecz fazy play-off z dziesięciokrotnymi zwycięzcami Ligi Narodów i wcześniej Ligi Światowej, brzmiałby jak wyrok. Kibice spodziewaliby się sporej walki i widowiska, ale jednocześnie bali, że zobaczą polską kadrę w zaledwie jednym spotkaniu na turnieju we własnej hali.

A teraz? Oczywiście, nie ma lekceważenia rywala, ale z takim zastrzykiem pewności siebie po rywalizacji na Filipinach, strach też zagubił się gdzieś po drodze do Gdańska. I nieważne, z kim Polakom przyjdzie walczyć o zwycięstwa w Ergo Arenie, do każdego spotkania będą podchodzić jako ta drużyna, której jakość w ostatnich dniach wzrastała najbardziej i najszybciej.

Ból głowy Grbicia. Ale lepiej mieć ten dylemat

Przed Nikolą Grbiciem jeszcze "tylko" jeden element przygotowań do finałów w Gdańsku - musi wybrać, kogo skreślić przed pierwszą tak poważną imprezą w tym sezonie. Czy ma ból głowy? Tak się wydaje. Na przyjęciu ma kilka opcji - kolejna szansa dla Kamila Semeniuka, który jako jeden z niewielu w Pasay City zawiódł, więcej gry dla Tomasza Fornala, który nie dostał szansy wyjazdu na Filipiny, docenienie kunsztu tego, co w ostatnich meczach prezentował Wilfredo Leon, albo podziękowanie za uratowanie kilku groźnych sytuacji w wykonaniu Bartosza Bednorza.

Jednocześnie Grbić pewnie woli mieć dylemat, niż nie mieć się, nad czym zastanawiać. Taki niedosyt byłby bardzo niepokojący. Obecna sytuacja może go martwi w przypadku indywidualności, konkretnych przypadków u poszczególnych zawodników. Ale dla zespołu jest bardzo pozytywna. Rywalizacja jest zacięta i na rok przed igrzyskami nie ma jasnej wskazówki pod tytułem "to powinien być skład Polski na Paryż". Już na kolejne mecze kadry jest wiele wariantów wyborów, których może dokonać Grbić. Co dopiero na najważniejszą imprezę czterolecia za kilka miesięcy.

Pozostaje życzyć Serbowi dobrych decyzji, ale także, żeby nie wmieszały się do nich problemy z kontuzjami, które dotknęły jego zespół. Kilka dni temu mówił nam, że dotknięci urazami Bartosz Kurek i Mateusz Bieniek są szykowani na turniej finałowy w Gdańsku. I oby nic nie stanęło na przeszkodzie, żeby mogli wziąć w nim udział. Siłę Polaków mogą obecnie zatrzymać chyba faktycznie jedynie takie losowe zdarzenia, więc niech trzymają się od kadry Grbicia z daleka.