Reprezentacja Polski rozegrała kapitalny trzeci turniej Ligi Narodów. Z każdym meczem prezentowała się coraz lepiej. Na start wygrała ze Słowenią (3:2), a następnie pokonała Brazylię (3:1) i Kanadę (3:0). Wydawało się, że o wiele większe problemy biało-czerwonym może sprawić Japonia, a więc sensacyjny lider tabeli. Nic z tych rzeczy.

Polska wygrywa z Japonią. Znakomita sytuacja w tabeli Ligi Narodów

Początek pierwszego seta był bardzo wyrównany. Żadna z drużyn nie mogła zbudować bezpiecznej przewagi. Wszystko zmieniło się przy stanie 15:15. Wówczas drużyna Nikoli Grbicia przejęła kontrolę dzięki skutecznym atakom Aleksandra Śliwki oraz Łukasza Kaczmarka. Dobrze funkcjonował też blok, co pozwoliło Polakom zwyciężyć 25:17.

Polacy zagrali tak, że bijemy brawo. Rozbili lidera Ligi Narodów

Na początku drugiej partii to Japończycy przejęli inicjatywę, ale nie cieszyli się długo z prowadzenia. Polacy znów zachowali się przytomnie. Kolejne asy serwisowe Marcina Janusza i Wilfredo Leona pozwoliły naszej kadrze odzyskać kontrolę. Ostatecznie set zakończył się triumfem zawodników Grbicia 25:19. Natomiast trzecia partia to całkowity popis Polaków. Po wyrównanym początku znów szybko zbudowali solidną przewagę, której nie oddali już do końca. Ostatecznie wygrali 25:18.

O kolejności w tabeli decyduje liczba zwycięstw, a następnie liczba punktów oraz bilans setów. Z tego powodu Polacy wskoczyli na drugie miejsce. Mimo porażki Japonia utrzymała prowadzenie, co ma związek z lepszym dorobkiem punktowym - na ich koncie widnieje 27 punktów przy 25 biało-czerwonych. Drużyna Grbicia jest już pewna zakończenia fazy zasadniczej na podium, choć może jeszcze spaść na trzecią lokatę. Wszystko będzie zależało od wyniku ostatniego meczu Stanów Zjednoczonych, które w poniedziałek 10 lipca zmierzą się z Bułgarami.

Tabela Ligi Narodów po ostatnim meczu Polski w fazie zasadniczej

Japonia - 12 meczów, 10 zwycięstw, 2 porażki, 27 pkt, bilans setów 31:16 Polska - 12 meczów, 10 zwycięstw, 2 porażki, 25 pkt, 30:19 Stany Zjednoczone - 11 meczów, 9 zwycięstw, 2 porażki, 28 pkt, 30:7 Włochy - 12 meczów, 9 zwycięstw, 3 porażki, 26 pkt, 28:15 Argentyna - 12 meczów, 9 zwycięstw, 3 porażki, 26 pkt, 32:18 Brazylia - 12 meczów, 8 zwycięstw, 4 porażki, 25 pkt, 30:18 Słowenia - 12 meczów, 8 zwycięstw, 4 porażki, 25 pkt, 27:17 Serbia - 12 meczów, 6 zwycięstw, 6 porażek, 16 pkt, 23:23 Holandia - 12 meczów, 5 zwycięstw, 7 porażek, 17 pkt, 22:24 Francja - 11 meczów, 5 zwycięstw, 6 porażek, 15 pkt, 20:20 Niemcy - 11 meczów, 3 zwycięstwa, 8 porażek, 10 pkt, 15:25 Kanada - 12 meczów, 3 zwycięstwa, 9 porażek, 9 pkt, 15:31 Iran - 11 meczów, 2 zwycięstwa, 9 porażek, 10 pkt, 14:28 Bułgaria - 11 meczów, 2 zwycięstwa, 9 porażek, 8 pkt, 13:29 Kuba - 11 meczów, 2 zwycięstwa, 9 porażek, 6 pkt, 12:31 Chiny - 12 meczów, 2 zwycięstwa, 10 porażek, 6 pkt, 12:33.

Teraz przed reprezentacją Polski turniej finałowy. Ten odbędzie się w Gdańsku w dniach 19 -23 lipca. Wystąpi w nim pierwsze osiem drużyn fazy zasadniczej.