W Bahrajnie trwają właśnie mistrzostwa świata do lat 21 w siatkówce mężczyzn. Reprezentacja Polski po dwóch meczach była już pewna awansu do fazy pucharowej. W ostatnim meczu grupowym siatkarze prowadzeni przez Mateusza Grabdę zmierzyli się z Bułgarią i po tie-breaku przegrali 2:3 (23:25, 28:26, 17:25, 25:22, 11:15).

Awantura w meczu reprezentacji Polski. Wielkie zamieszanie i dwie czerwone kartki

Podczas zmiany stron między pierwszym a drugim setem na parkiecie doszło do niesportowych scen i niemałego zamieszania. Najpierw jeden z bułgarskich zawodników powiedział coś w kierunku któregoś z Polaków i wywiązała się szarpanina.

Dobre wieści dla reprezentacji Polski. Jakże miła niespodzianka

Po chwili do zamieszania dołączyli pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu naszej kadry. Niektórzy próbowali uspokajać zdenerwowanych zawodników. W tej sytuacji do interwencji zmuszony był arbiter, który dokładnie widział całe zajście. Sędzia pokazał dwie czerwone kartki, którymi ukarani zostali Alexander Nikolov oraz jeden z reprezentantów Polski. Obie ekipy otrzymały więc zgodnie z zasadami siatkówki po jednym dodatkowym punkcie.

Reprezentacja Polski to jeden z głównych faworytów do zgarnięcia w Bahrajnie złotego medalu. Przed dwoma laty Biało-Czerwoni zdobyli brązowy medal tej imprezy po wygranej w decydującym starciu 3:0 z Argentyną. Dziś w składzie drużyny występuje z kolei wielu zawodników, którzy dwa lata temu w Teheranie wywalczyli złoto na turnieju do lat 19.

Kolejny mecz polscy zawodnicy rozegrają we wtorek 11 lipca.