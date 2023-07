41:43. Rywale Polaków zszokowali w trzecim secie. Aż trudno uwierzyć

Wiadomo było, że mecz Stanów Zjednoczonych z Argentyną będzie wyrównanym starciem. Obie drużyny znajdują się w grupie pewnej awansu do finałów Ligi Narodów, jednakże to Amerykanie przez dotychczasowe wyniki byli stawiani w roli faworyta. Znajdują się na pozycji wicelidera zawodów, a jedyną drużyną lepszą od nich jest Japonia, która nie przegrała ani jednego meczu. Argentyńczycy byli nieco dalej, bo 7. miejscu. Po sobotnim spotkaniu sytuacja w tabeli uległa jednak zmianie.

Siatkówka potrafi zszokować. Astronomiczny wynik w Lidze Narodów

Amerykanie byli faworytami, ale już w pierwszym secie zderzyli się ze ścianą w postaci argentyńskich siatkarzy. I to bardzo skuteczną, bo pierwszego seta przegrali siedmioma punktami. Argentyńczycy od samego początku prowadzili grę i pewnie triumfowali 25:18. W drugim secie role nieco się odwróciły, bo wiceliderzy tabeli Ligi Narodów przebudzili się i zaczęli odrabiać stratę. Dopiero przy 19 punktach dla Argentyny udało im się wyrównać stan na tablicy wyników, a potem wyprzedzić rywala i ostatecznie triumfować 25:23. W setach było więc 1:1. Trzeci set to już kilkupunktowa przewaga Stanów i kolejne zwycięstwo 25:23.

Wówczas doszło do czegoś, czego często nie widuje się w siatkówce. Amerykanie byli o krok od końcowego triumfu. Prowadzili niemal cały set, aż dotarli do piłki meczowej przy stanie 24:22. Stracili jednak punkt po swoim serwisie, a Argentyńczycy poszli za ciosem i okazali się skuteczniejsi także w trzech kolejnych piłkach. Doprowadzili do remisu 25:25 i od tego momentu zaczęli szokować kibiców.

Oba zespoły szły punkt za punkt. Aż w końcu dotarły do bariery 40 pkt dla każdej z nich. Ostatecznego zwycięzcę tej partii poznaliśmy przy wyniku 43:41 dla Argentyny. Oznaczało to dla niej pozostanie w grze, a także 5 set. W nim drużyna ponownie okazała się lepsza od Amerykanów - 15:12.

Wynik meczu:

USA - Argentyna 2:3 (18:25, 25:23, 25:23, 41:43, 12:15)

Wynik czwartego seta jest jednym z najwyższych w historii siatkówki. Najlepsze w tym względzie były drużyny Sisley Treviso - Bre Banca Cuneot. Ich rywalizacja w 2002 roku zakończyła się wynikiem 54:52. W 2007 roku powtórzyły to PAOK Saloniki i AEK Ateny. W siatkówce reprezentacyjnej rekord ustaliły Wenezuela i Katar. Ich mecz w 2017 roku zakończył się wynikiem 45:43 dla Azjatów.

Zwycięstwo nad USA sprawiło, że Argentyna - przynajmniej na chwilę - wyprzedziła reprezentację Polski w Lidze Narodów. Obecnie znajduje się na 4. miejscu w tabeli z bilansem ośmiu zwycięstw i trzech porażek. Taki sam bilans ma Polska, ale nasi siatkarze swój mecz rozegrają o godz. 9:00 czasu polskiego. Rywalami będą Kanadyjczycy.