Złe wieści po zwycięstwie polskich siatkarzy. I to podwójnie. Grbić reaguje

Polacy zagrali jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy mecz w tym sezonie i fazie zasadniczej rozgrywek Ligi Narodów. Po wymęczonym zwycięstwie 3:2 ze Słowenią ze środy, w piątek pewnie i w dobrym stylu pokonali Brazylijczyków 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 25:21).

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki wywalczyl złoto Igrzysk Europejskich! "Słyszałem, że taka impreza może się już nie powtórzyć"

Kłopoty z urazami dwóch kluczowych zawodników Grbicia. Trener wyjaśnia

To świetne wieści i grą zawodników Nikoli Grbicia można się cieszyć. Serb ma jednak także parę problemów, a jednym z nich jest sytuacja zdrowotna w jego drużynie. Już podczas meczu można było zauważyć, że małe problemy ma Bartosz Kurek. Atakujący zszedł z boiska na początku trzeciego seta i do końca spotkania na tej pozycji grał już Łukasz Kaczmarek. Za to inna kluczowa postać kadry - środkowy Mateusz Bieniek - w ogóle nie pojawił się na boisku.

Grbić się uparł. Nagle musiał ratować sytuację. "Bestia" w akcji

Jak się okazuje, obaj zawodnicy już przed meczem z Brazylią mieli problemy z urazami. - W przypadku Bartka to problem mięśniowy, który nasilił się w trakcie spotkania. Musimy to sprawdzić i zobaczyć, jak dalej działać. Mateusz ma kłopot ze stopą. Staramy się go przygotować na turniej finałowy w Gdańsku - tłumaczy w rozmowie ze Sport.pl trener Nikola Grbić.

Oto tabela Ligi Narodów po meczu Polaków z Brazylią. Brawo, brawo

Leon zderzył się z "Piwkiem". "To nic poważnego"

Serb uspokaja za to w sprawie Wilfredo Leona. Przyjmujący w trakcie meczu z Brazylią w pewnym momencie zderzył się z libero, Kubą Popiwczakiem i wyraźnie poczuł ukłucie w kolanie, za które trzymał się jeszcze parę chwil. Na szczęście szybko wstał i kontynuował grę już do końca spotkania. - Leon zderzył się z "Piwkiem" w jednej z akcji, ale to nic poważnego - wyjaśnia Grbić.

Zmienili przepisy. Rewolucja. Leon nie zagrałby dla Polski

Na Filipinach Polaków czekają jeszcze dwa mecze - ostatnie w fazie zasadniczej Ligi Narodów. W sobotę zagrają z Kanadą, a w niedzielę z Japonią. Turniej finałowy w Gdańsku zaplanowano w dniach 19-23 lipca.