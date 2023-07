Grbić się uparł. Nagle musiał ratować sytuację. "Bestia" w akcji

Kto wie, być może to był nawet najlepszy mecz Polaków w tej edycji Ligi Narodów. Do tej pory za taki uważano wygraną 3:1 z Włochami z poprzedniego turnieju w Nagoyi w Japonii. Ale chyba nikt do tej pory nie zagrał przeciwko zawodnikom Nikoli Grbicia tak agresywnej siatkówki i nie narzucił im takiego tempa. Amerykanie, którzy pokonali ich 3:0, styl mieli zupełnie inny. A ten, który pojawił się w grze Brazylijczyków na Filipinach, jakby pobudził u Polaków nowe pokłady energii. I na tak przekonujące zwycięstwo - 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 25:21) - z tak grającym zespołem czekaliśmy.

Do tej pory "męczyła nas siatka". Teraz oczy bolały głównie przez Brazylijczyków

Do tego momentu polskich siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów często oglądało się po prostu źle. Rotacja w składzie pomiędzy turniejami, a zatem także spory niedobór zgrania między zawodnikami prowokował słabszą grę. Wszystko zrozumiałe, ale i tak frustrujące, pewnie i dla samych zawodników. Wyniki mogły być w porządku, zwycięstwa po bardziej lub mniej wymęczonych spotkaniach się pojawiały, ale stylu wciąż brakowało.

Kibice żartowali nawet, żeby ktoś oddał im w zamian na boisko polskie siatkarki, bo grają szybciej i ciekawiej dla oka. A w poprzednich latach tendencja była odwrotna. Parafrazując parodię "Łączy nas piłka" przerabianego przy słabszej formie piłkarzy, można podsumować ten dziwny, toporny i mozolny tryb gry siatkarzy z ostatnich tygodni hasłem "męczy nas siatka". I tak widzieli to także poza naszym krajem. - Faktycznie gracie strasznie ciężką siatkówkę, niełatwo się to ogląda. Ale gdy nie popełniacie błędów i poukładacie wszystko po swojej stronie, to i tak wchodzicie na wysoki poziom - mówił nam dziennikarz radia Val 202 Bostjan Rebersak. Tak tłumaczył wygraną Polaków z jego Słowenią po tie-breaku w meczu, w którym zawodnicy Grbicia musieli odrabiać straty od stanu 0:2.

Śniliśmy koszmar, który dobrze znamy. Jeden zawodnik obudził reprezentację Polski

Poziom w meczu z Brazylią wreszcie zgrał się ze stylem, jaki prezentowała polska kadra. Nadal nie grała bezbłędnie i oczy czasem musiały zaboleć, ale już tylko chwilowo. I głównie po fatalnych błędach Brazylijczyków. Bo w przypadku Polaków nie można było narzekać na to, że piłki latają za wolno, a oni szukają na boisku wszystkiego tylko nie mocnych, agresywnych ataków. Bo piłeczka chodziła, momentami naprawdę tak, jak wszyscy by chcieli to widzieć. Takiej gry nie brakowało zwłaszcza w pierwszym secie, gdy skuteczność ataków wyniosła 55 procent. 6 z 11 piłek skończył zdecydowany lider kadry w tamtym momencie spotkania, Wilfredo Leon.

Grbić się uparł. Nagle musiał ratować sytuację

Nikola Grbić się uparł: postanowił sobie, że w końcu będzie mecz, w którym Wilfredo Leon i Bartosz Bednorz jako duet przyjmujących wypalą. Że to będzie funkcjonować i przyniesie zespołowi Serba korzyści, choć w teorii jest sporym zagrożeniem, zwłaszcza przy odbiorze, a potem dogrywaniu piłki. I o ile w ataku, zwłaszcza na początku, wyglądało to nieźle, tak w przyjęciu, wreszcie musiało się to zemścić.

Już w końcówce poprzedniej partii mocno ostrzeliwany silnymi serwisami przez Brazylijczyków był Bednorz. Z problemami, ale Polacy nie dali sobie wtedy wyrwać zwycięstwa w secie. Bednorz oddał im nawet parę piłek, ale nie ze wszystkich zrobili użytek. Za to mniej więcej w połowie drugiego seta po serii skutecznych zagrywek w jego stronę z boiska zszedł Wilfredo Leon. Grbić próbował ratować sytuację - Brazylijczycy prowadzili paroma punktami i poświęcił test pary Leon-Bednorz na rzecz innego sprawdzianu.

Aleksander Śliwka w roli zmiennika miał odmienić skuteczność lewego skrzydła w odbiorze zagrywki i ataku. Ale, choć wcześniej przeciwko Słowenii był bardzo jasnym punktem polskiego zespołu, tym razem nie błysnął. Nie poradziła sobie także podwójna zmiana z Łukaszem Kaczmarkiem i Grzegorzem Łomaczem, a Brazylijczycy wyrównali stan spotkania. Jedynym wyraźnym pozytywem tego momentu meczu pozostała świetna skuteczność Bartosza Kurka - 7/12 skończonych piłek.

Hit dla Polski! Brazylijczycy kończyli mecz ze spuszczonymi głowami

Leon włączył tryb "bestia". Chwilami wręcz lał Brazylijczyków

Polacy zostali wyraźnie naruszeni w przyjęciu, a sami nie potrafili zrobić rywalowi krzywdy zagrywką. - Serwis to bardzo ważny element w grze Polaków. Gdy on zafunkcjonuje, uda wam się wydobyć z najtrudniejszych sytuacji. To często sygnał, że wasza kadra wchodzi w dobry moment na boisku - wskazywał nam po meczu ze Słowenią dziennikarz Bostjan Rebersak. Braki w tym elemencie przeciwko Brazylii tylko potwierdzały, jak prawdziwa to diagnoza. A gdy zagrywka po części wróciła, to i walkę z rywalem w trzecim secie nawiązywało się o wiele łatwiej.

Grbiciowi w głowie były tylko kolejne szanse dla zawodników, których chciał sprawdzić w konkretnych sytuacjach. Na boisko wrócił Leon. A jakże, znów u boku Bednorza. Ale Grbiciowi było mało. Sprawdźmy jeszcze Łukasza Kaczmarka - może da świeżości w ataku. I Norberta Hubera w miejsce Karola Kłosa. Ten pierwszy radził sobie dobrze, grał o wiele pewniej niż ze Słoweńcami, kiedy był bardzo nierówny. Nie brakowało mu też energii, jej swoimi reakcjami wnosił bardzo dużo. Huber miał za to swój moment - najpierw Marcin Janusz wykorzystał do gry z nim lepsze przyjęcie, a chwilę później efektownie blokował rywali. Gra Polaków znów była dynamiczna, a dobra dyspozycja w systemie blok-obrona skutecznie utrudniała życie Brazylijczykom.

Eksperymentowanie szło Grbiciowi coraz lepiej. Nawet ten Bednorz z Leonem jakoś współistnieli na boisku. Zwłaszcza przyjmujący włoskiej Perugii, który w ataku wrócił do dyspozycji z pierwszego seta. Włączył tryb "bestia" i chwilami po prostu lał Brazylijczyków mocnymi atakami. A Bednorz świetnie trzymał przyjęcie. Dzięki częstym błędom rywali wynik raczej nie zagrażał grającym w przeróżnych zestawieniach Polakom. Przeciwnik najpierw znacznie rozluźnił uścisk z drugiego seta. Potem to kadra Grbicia przejęła kontrolę i bez większych problemów go ograła.

Grbić miał pomysł, a Polacy dobrze go zrealizowali

Nikola Grbić miał na ten mecz pomysł od pierwszej do ostatniej piłki. Sprawdzić, co się da, grać szybką, skuteczną siatkówkę i nie pozwolić rywalowi ocknąć się w trudnych momentach. A Polacy naprawdę dobrze go zrealizowali. Oczywiście, ze sporą pomocą Brazylijczyków, którzy mylili się niezwykle często, popełniali ogrom błędów i wyłożyli Polakom szansę na wygraną jak na tacy. Ale w ostatnim czasie w takich sytuacjach wicemistrzowie świata zbyt często sami robili sobie pod górkę.

Tym razem wykorzystali zarówno okazję na efektowne zwycięstwo, jak i swoje szanse na boisku dane przez trenera. Grbić uśmiechał się, zaciskał pięści. I nie mówił już, że jego zawodnikom brakuje dobrej gry w siatkówkę jak pomiędzy setami starcia ze Słowenią. Wreszcie mógł być choćby częściowo zadowolony, że ci wykonali jego plan. Niczego nie wypuścili, dali mu przestrzeń na wyciągnięcie wniosków, a sobie zastrzyk pewności siebie zwycięstwem 3:1.

Teraz pora na dwa ostatnie mecze fazy zasadniczej Ligi Narodów - w sobotę z Kanadą i w niedzielę przeciwko rewelacji rozgrywek, Japonii. Tu dojdzie dodatkowe zadanie: coraz więcej będzie wiadomo o rozstawieniu przed rozgrywaną w Polsce fazą finałową. Na razie, w trakcie ósmej serii spotkań, kadra Grbicia jest trzecia, ale realnie będzie walczyć o miejsca 5-6. Weekendowe wyniki zdecydują, z kim Polacy zmierzą się w walce o strefę medalową pod koniec lipca. Ważne też, żeby nie dopisywać sobie już trzeciej porażki do dorobku. Ten na razie wygląda dobrze, podobnie jak gra reprezentacji. A jeśli jeszcze się poprawi, to być może wyraźnie będzie się z czego cieszyć nawet na tak wczesnym etapie sezonu, jeszcze przed najważniejszymi turniejami tego roku.