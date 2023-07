Zmienili przepisy. Rewolucja. Leon nie zagrałby dla Polski

FIVB ukraca proceder zmiany reprezentacji narodowej w światowej siatkówce. Federacja poinformowała na swojej stronie internetowej, że wprowadziła kilka zmian w regulaminie, aby "zwiększyć uczciwość, przejrzystość i uczciwość w sporcie". Nowe przepisy wejdą w życie 21 września.

Nie będzie drugiego Leona w polskiej kadrze siatkarzy. FIVB zatwierdziła zmianę przepisów

Na czym będą polegały? Teraz, aby obcokrajowiec mógł ubiegać się o zmianę rodzimej federacji, będzie musiał mieszkać w kraju, do którego zamierza się przenieść przez trzy, a nie jak dotąd - dwa kolejne lata. To jednak dla siatkarzy najmniejszy problem. Zdecydowanie większym, a dla niektórych wręcz nie do przejścia będzie drugie ograniczenie. Otóż zawodnicy, którzy zagrali już w oficjalnym meczu seniorskiej reprezentacji jednego kraju, nie będą mogli przenieść się do innej. Gdyby ta zasada obowiązywała wcześniej, dla Polski nie zagrałby Wilfredo Leon, który wcześniej przez pięć lat reprezentował Kubę.

Na tym poprawki się nie kończą. Za zmianę federacji trzeba bowiem jeszcze zapłacić. Przedtem za przeprowadzenie takiej operacji obowiązywała stała stawka. Teraz zastąpi je system skalowy. Na wysokość opłaty mają wpływać różnica poziomu sportowego reprezentacji, pomiędzy którymi dochodzi do "transferu" oraz czas, w jakim jest dokonywany. Ma to być swego rodzaju odszkodowanie oraz ekwiwalent za wyszkolenie.

Czy oznaczają one, że żaden obcokrajowiec nie będzie mógł już zagrać w reprezentacji Polski? Nie. Wilfredo Leon nadal będzie powoływany, ponieważ w jego przypadku zmiana federacji nastąpiła na starych warunkach. Problem dotyczy jedynie "nowych nabytków". Przepisy te całkiem zamknęły drogę do kadry Polski Wassimowi Ben Tarze, który, choć posiada polskie obywatelstwo, grał już dla reprezentacji Tunezji.