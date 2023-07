Złe wieści dla reprezentacji Polski. Mistrzowie świata przeżyli horror

Mimo że reprezentacja Polski odpoczywała od zmagań w LN, to pozostałe zespoły normalnie rozgrywały kolejne spotkania. Jedno z nich zakończyło się dla nas niekorzystnie, ponieważ mimo kłopotów, ubiegłoroczni mistrzowie świata odnieśli kolejne zwycięstwo.

Mistrzowie świata o włos od sensacji. Fatalne wieści dla Polaków. Spadek w tabeli

Włosi przystępowali do starcia z Kanadyjczykami w roli ogromnych faworytów. Ich rywale wygrali przecież do tej pory w LN zaledwie dwa spotkania, dlatego miała być to łatwa robota dla zawodników Ferdinanda De Giorgiego. Pierwsza partia potwierdziła tylko te słowa, ponieważ zakończyła się ich wygraną 25:14. Później zaczęła się jednak fantastyczna gra rywali. Kanadyjczycy niespodziewanie wygrali drugiego seta 25:23 i mimo to, że przegrali trzeciego 20:25, byli w stanie doprowadzić do tie-breaka.

Od początku piątej odsłony nie byli jednak w stanie nawiązać równorzędnej rywalizacji z włoskimi siatkarzami i przegrywali już 1:5. Przewaga utrzymała się do samego końca i mimo drobnych kłopotów, faworyci odnieśli siódme zwycięstwo w tegorocznej edycji LN, wygrywając 3:2. Tym samym awansowali na piąte miejsce w tabeli, spychając naszych reprezentantów na szóstą lokatę.

Poza Włochami kolejną wygraną w czwartek popisali się Amerykanie, którzy pokonali Kubę 3:0. Ponadto na drogę zwycięstw wrócili również Słoweńcy, pokonując Chiny 3:1, oraz Niemcy, ogrywając Bułgarów 3:0. Bardzo dobrze zaprezentowali się też nasi najbliżsi rywale Brazylijczycy, pewnie zwyciężając z Holandią 3:0.

Skrócona tabela siatkarskiej Ligi Narodów 2023:

1. Japonia - 9 meczów, 9 zwycięstw, 24 punkty, bilans setów 27:9

2. USA - 9 meczów, 8 zwycięstw, 24 pkt, 25:4

3. Brazylia - 10 meczów, 7 zwycięstw, 22 pkt, 26:15

4. Słowenia - 10 meczów, 7 zwycięstw, 22 pkt, 24:14

5. Włochy - 10 meczów, 7 zwycięstw, 20 pkt, 22:14

6. Polska - 9 meczów, 7 zwycięstw, 16 pkt, 21:18

7. Argentyna - 9 meczów, 6 zwycięstw, 19 pkt, 23:14

8. Holandia - 10 meczów, 5 zwycięstw, 17 pkt, 21:18

9. Francja - 9 meczów, 4 zwycięstwa, 12 pkt, 17:16

10. Serbia - 9 meczów, 4 zwycięstwa, 11 pkt, 16:18

Najbliższe spotkanie Polski z Brazylią odbędzie się w piątek 7 lipca. Do końca pierwszego etapu Ligi Narodów pozostały trzy mecze.