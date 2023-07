Śniliśmy koszmar, który dobrze znamy. Jeden zawodnik obudził reprezentację Polski

Było 20:16, było 24:22 i co? I rywale nic sobie z tego nie zrobili - przełamali naszą kadrę i pokonali ją w przydługim pierwszym secie pierwszego meczu turnieju VNL 2023 na Filipinach.

Siatkarze ze Słowenii pokonywali Polaków w półfinale ME 2021, w półfinale ME 2019, w barażu o ćwierćfinał ME 2017 i w ćwierćfinale ME 2015. Taką serią zapracowali na miano naszego koszmaru. I teraz przez godzinę nie mogliśmy się obudzić.

Już w drugim secie Nikola Grbić zdjął z boiska Norberta Hubera, wprowadzając za niego Jakuba Kochanowskiego, a następnie Łukasza Kaczmarka zastąpił Bartoszem Kurkiem, Kamila Semeniuka - Bartoszem Bednorzem, a Jakuba Popiwczaka - Pawłem Zatorskim.

To były reakcje na męki, jakie przeżywała nasza drużyna, której podstawowy skład wyglądał wcale nieźle - Kaczmarek na ataku, Marcin Janusz na przyjęciu, Semeniuk i Aleksander Śliwka na przyjęciu, Mateusz Bieniek i Huber na środku oraz Popiwczak na libero.

Ależ horror w Lidze Narodów! Od 0:2 do wygranej. Polacy triumfują!

Słowenia była lepsza we wszystkim

Ten zestaw reprezentantów Polski mecz zaczął nieźle, ale nagle stanął. Od zmarnowania kontry na 21:16 w pierwszym secie. A rywale tylko się rozpędzali. Najlepiej zagrywający w całej Lidze Narodów Tine Urnaut męczył nas serwisem, na środku rządził duet Pajenk - Kozamernik, a my nie potrafiliśmy skutecznie atakować w żaden sposób.

W tym pierwszym secie, z zaciętą końcówką, do której nie powinniśmy dopuścić, Semeniuk miał w ataku bilans 2/8, Kaczmarek 6/12, Śliwka 3/7, a Bieniek (2/8) i Huber (0/2) do spółki mieli 3/10. Tu szczególnie było widać, jak naszym zawodnikom brakuje zgrania. Podczas gdy Janusz miał problem ze znalezieniem tempa ze swoimi wieżami, Słoweńcy środkiem skończyli 6 z 7 ataków.

Grbić był już w trakcie zmian personalnych w naszym składzie, gdy przy stanie 9:13 w drugim secie krzykiem domagał się od wszystkich swoich zawodników, żeby byli agresywni. Polacy grali bez życia. Mimo aż czterech zmian. Słoweńcy cały czas lepiej serwowali i przyjmowali, lepiej grali środkiem, lepiej bronili, a o ataku nawet nie ma co mówić (0/5 Kaczmarka i 0/4 Kurka). Oni pokazywali siatkówkę, jakiej należy oczekiwać od zespołu, który z wcześniejszych ośmiu meczów tej Ligi Narodów wygrali sześć. A my - chociaż wypracowaliśmy identyczny bilans - wyglądaliśmy dużo gorzej.

Świetne informacje dla reprezentacji Polski. Lepiej być nie mogło

Mistrzowie mentalu. Nawet jeśli nas drażnią

Inna sprawa, że z tych sześciu wygranych dotąd spotkań myśmy część zwycięstw rywalom po prostu wyszarpali. 3:2 z Iranem, 3:2 z Bułgarią, 3:2 z Niemcami i 3:2 z Holandią to efekt bardziej charakteru naszych siatkarzy niż tego, że już tworzą mocną, zgraną drużynę.

Polacy są pewni gry w turnieju finałowym, który od 19 do 23 lipca odbędzie się w Gdańsku, a poważne cele przed nimi dopiero jesienią, gdy odbędą się mistrzostwa Europy i kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. W rundzie zasadniczej Ligi Narodów trener Grbić bardzo mocno rotuje składem. Na przykład Janusz - a więc pierwszy reżyser naszej gry - dopiero meczem ze Słowenią zaczął ten sezon reprezentacyjny. Podobnie Śliwka, jeden z kluczowych graczy Grbicia. I Kaczmarek, który u Serba jest zmiennikiem Kurka.

To wszystko trzeba brać pod uwagę, gdy już teraz oczekuje się od Polaków koncertowej gry. Ale z drugiej strony - jakich testów byśmy teraz nie przeprowadzali, to nie powinniśmy przegrywać tak boleśnie, jak w tej edycji Ligi Narodów z Serbią (0:3) i USA (również 0:3).

Bednorz obudził nas z koszmaru

Mecz ze Słowenią mógłby się skończyć wynikiem 0:3, gdyby świetnej zmiany nie dał Bednorz. To on uratował nasz niedomagający atak. Już w drugim secie, w którym wprowadzał się na boisko skończył dwa z trzy zbić. W trzecim secie miał bilans 4/4, a cały mecz skończył z 13 punktami na 24 ataki i jednym punktowym blokiem.

Przy Bednorzu rozkręcił się Śliwka - on był naszym najskuteczniejszym zawodnikiem, zdobył 20 punktów (18 atakiem - 18/36) i im dłużej trwał ten mecz, tym był lepszy, pewniejszy. Świetną zmianę poza Bednorzem dał też Kochanowski, który skończył sześć z ośmiu ataków, dorzucił dwa bloki i asa serwisowego. Na pochwały zasłużył też Zatorski, który zastępując Popiwczaka poprawił jakość naszego przyjęcia.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów po horrorze ze Słowenią. Co za awans!

Po dziewięciu meczach VNL 2023 Polacy mają siedem zwycięstw. Aż pięć po tie-breakach. Nasi siatkarze jeszcze się męczą, ale trzeba doceniać jak wszystkie trudy wytrzymują. I jak budują swój mental, wygrywając te wszystkie thrillery. Nawet jeśli do wielu z nich niepotrzebnie sami doprowadzają.

W czwartek nasza kadra nie gra. Naszym najbliższym rywalem będzie Brazylia, z którą spotkamy się w piątek o godz. 5 czasu polskiego.