Eksperci zgodnie ocenili występ Polaków. Jeden bohater. Kapitalne statystyki

Przed rozpoczęciem tego starcia wiadomo było, że Polacy nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Byli dużymi faworytami tego starcia, a ponadto motywacji miały im dodać porażki z Serbią i USA, które sprawiły, że sytuacja w tabeli nie była zbyt komfortowa. Zawodnicy Nikoli Grbicia stanęli jednak na wysokości zadania i po emocjonującym boju pokonali rywali.

Kiedy po dwóch pierwszy setach polscy siatkarze przegrywali 0:2, wydawało się, że kolejna sensacja wisi na włosku. Słoweńcy wygrywali ważne wymiany i w kluczowych momentach wykazywali się zimną krwią. Ostatecznie Polacy byli w stanie wrócić do rywalizacji, wygrać dwie kolejne odsłony i doprowadzić do tie-breaka. Od samego początku przejęli inicjatywę, mimo to, że momentami w ich poczynania wkradało się rozkojarzenie. Na koniec to oni jednak cieszyli się ze zwycięstwa 15:13 i finalnie pokonali Słowenię 3:2.

"Są rzeczy pewne i pewniejsze niż wygrany tie-break Polaków w Lidze Narodów oraz grosze do rankingu FIVB za wygrane" - napisała Sara Kalisz. Dziennikarka TVP Sport dodała również kilka słów o Bartoszu Bednorzu, który rozegrał fantastyczne spotkanie. "Odwdzięczył się za kolejną szansę. 14 punktów, 64 procent w przyjęciu, 57 procent w ataku" - podsumowała.

Zachwycony formą Bednorza był też Jakub Balcerzak. "Piękna zmiana w wykonaniu tego zawodnika. Swoje skończył, a łatwych piłek nie miał. Świetnie trzymał przyjęcie. Dołożył jeszcze w polu serwisowym. Zmiana kompletna, można powiedzieć" - przekazał na Twitterze.

Dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard docenił nie tylko kapitalny występ Bednorza, ale również przyjmującego Aleksandra Śliwki. "Po prostu szefy. Szacun za wyciągnięcie kadry z tego horroru" - zakomunikował.

Po zwycięstwie nad Słowenią awansowaliśmy w tabeli Ligi Narodów na trzecie miejsce. Aktualnie mamy na koncie siedem zwycięstw i 16 punktów. Pomimo tego, że mamy zapewniony awans do turnieju finałowego, wciąż walczymy o jak najlepszą lokatę ze względu na późniejsze rozstawienie w ćwierćfinałach. Następny mecz Polacy zagrają w piątek 7 lipca, kiedy zmierzą się z Brazylią. Do końca zmagań pozostały trzy starcia.