Heynen rozpływa się nad reprezentacją Polski. Co za słowa

W połowie lipca w amerykańskim Arlington odbędą się finały siatkarskiej Ligi Narodów. Nie zabraknie w nich polskich zawodniczek, które w poprzednim etapie wygrały aż 10 z 12 spotkań, zajmując historyczne pierwsze miejsce. W ćwierćfinale turnieju siatkarki Stefano Lavariniego zmierzą się z reprezentantkami Niemiec, które awansowały do kolejnej fazy rozgrywek z ósmego miejsca.

Trenerem kadry naszych najbliższych rywalek jest 54-letni Vital Heynen, który kilka lat temu był szkoleniowcem reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn. W wywiadzie dla TVP Sport Belg rozpływał się nad obecną formą naszych siatkarek i stwierdził, że zawodniczki Lavariniego doskonale wykorzystują aktualną dyspozycję.

- Polska podczas ubiegłorocznych mistrzostw pokazała, że zbliża się do najlepszych drużyn świata. Muszę być ostrożny w tym, co mówię, ale proszę – zrozum mnie dobrze. Wasz zespół w tym momencie potwierdza formę, a najlepsze drużyny nie. Biało-Czerwone bardzo dobrze wykorzystują fakt, że część z ich rywalek nie prezentuje obecnie najlepszego poziomu - powiedział Heynen.

Oprócz tego 54-latek zdradził, że miał okazję porozmawiać z obecnym trenerem reprezentacji Polski kobiet. Vital Heynen wypowiadał się o Włochu w samych superlatywach.

- Odbyłem długą rozmowę ze Stefano Lavarinim. Polska i Niemcy to dwie drużyny, które zaprezentowały się z bardzo dobrej strony w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-czerwone według mnie zagrały najlepszą siatkówkę przy jakości, którą miały. Nie znam go dobrze, ale odbyliśmy bardzo wartościową rozmowę. Kiedy jest się trenerem w siatkówce, zazwyczaj nie ma się zbyt wiele czasu. Niezwykle miło było mi więc z nim porozmawiać. To, co przede wszystkim rzuciło mi się w oczy, to jego pasja do gry. Bardzo mi się to spodobało - dodał Belg.

Jak wygląda damska siatkówka w Niemczech? "Nie zawsze jest łatwo"

Trener reprezentacji Niemiec przyznał również, że damska siatkówka u naszych zachodnich sąsiadów przeżywa obecnie kryzys. - W Niemczech nie zawsze łatwo jest znaleźć 14 zmotywowanych do gry w kadrze zawodniczek. Dlatego ten awans uważam za niezwykle istotną nagrodę. To pierwszy finał dziewczyn od 2009 r.! Tym bardziej doceniamy go w świetle problemów, które miał ten zespół - przyznał Vital Heynen.

Mecz Polska - Niemcy w ćwierćfinale Ligi Narodów odbędzie się w środę 12 lipca o godz. 23:00.