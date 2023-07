Ależ horror w Lidze Narodów! Od 0:2 do wygranej. Polacy triumfują!

Reprezentacja Polski jest gospodarzem turnieju finałowego w Trójmieście, więc jest pewna tego, że znajdzie się w czołowej ósemce Ligi Narodów. Po dwóch turniejach kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia ma 14 punktów, na co składa się sześć zwycięstw i dwie porażki. Sposób na Polaków znalazła tylko Serbia i USA (po 0:3). Teraz biało-czerwoni będą rywalizować w Pasay City na Filipinach, a ich pierwszym rywalem była Słowenia, czyli bardzo niewygodny rywal.

Grbić zdecydował, że w turnieju na Filipinach nie wystąpi Tomasz Fornal. W 14-osobowej kadrze mamy kilku zawodników, którzy w tym roku jeszcze nie grali w kadrze. W tym gronie jest Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Marcin Janusz i Jakub Popiwczak.

Epika, liryka i nasza gra. Słaby początek Polaków

Chwilkę Polacy potrzebowali, żeby się rozkręcić, ale stopniowo ich gra wyglądała coraz lepiej. Pojawiały się błędy rywali przy przyjęciu zagrywki, choćby przy próbach Śliwki czy Semeniuka. Zdarzały się nam pewne zastoje w atakach czy próbie wyprowadzenia kontrataku. Biało-czerwoni prowadzili 20:16 i mieli szansę na to, by powiększyć przewagę i przybliżyć się do wygranej seta. Słowenia zdołała się do nas zbliżyć, a po grze na przewagi wygrała seta 31:29. Były widoczne problemy Polaków w obronie, ale też problemy z komunikacją. W drugim secie nasza gra znacząco się nie poprawiła.

Procent udanych ataków był wyjątkowo niski, a dodatkowo były spore problemy z udaną zagrywką i przyjęciem zagrywek przeciwników. Nie pomagały nawet dobre zagrania od Janusza. Wejście Kurka i Bednorza dało Polakom pewien impuls, ale to nie wystarczyło. Były dwie szanse, by mieć kontakt z rywalami, ale się nie udawało. Po stronie Słowenii imponowała gra Kovacicia w defensywie, a także ataki Roka Mozicia czy Klemena Cebulja. Przez większość seta rywale mieli spokojną, czteropunktową przewagę. Polacy przegrali seta 21:25. W ramach ciekawostki - Kurek i Kaczmarek nie skończyli w tym secie żadnego ataku.

Bednorz i Śliwka na ratunek naszej kadrze. Znaczna poprawa w atakach

W trzecim secie nasza gra wyglądała dużo lepiej. Sporo zmieniło wejście Zatorskiego, przez co przyjęcie w końcu zaczęło funkcjonować. Poprawiła się też skuteczność w ataku, zagrywka oraz liczba wykończonych kontrataków. Bednorz wyglądał zdecydowanie najlepiej po naszej stronie. W pewnym momencie Polacy prowadzili nawet sześcioma punktami i finalnie wygrali seta 25:20. Słoweńcy nam pomogli m.in. zepsutymi zagrywkami.

Kolejna partia zaczęła się od gry punkt za punkt. Po obu stronach mnożyła się liczba zepsutych zagrywek. Mimo to rywale nie pozwalali Polakom na rozwinięcie skrzydeł i budowanie przewagi. Finalnie udało się dopiąć swego w końcówce, wygranej przez podopiecznych Grbicia 25:20. Polacy zaczęli tie-breaka od trzech punktów przewagi, ale Słoweńcy byli w stanie wrócić do gry. Zawodnicy Grbicia ani na moment nie stracili prowadzenia i wygrali seta 15:13 oraz cały mecz 3:2.

Dzięki zdobyciu dwóch punktów biało-czerwoni awansowali na trzecie miejsce w tabeli. To też siódma nasza wygrana w fazie grupowej. Polacy zagrają jeszcze trzy mecze w fazie grupowej Ligi Narodów, odpowiednio z Brazylią (07.07, godz. 05:00), Kanadą (08.07, godz. 09:00) oraz Japonią (09.07, godz. 13:00).