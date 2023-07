Świetne informacje dla reprezentacji Polski. Lepiej być nie mogło

Polskie reprezentacje siatkarskie rywalizują obecnie w Lidze Narodów. Polki wygrały fazę zasadniczą i pewnie awansowały do fazy pucharowej, a przed naszymi zawodnikami ostatni turniej na Filipinach, gdzie już w środę zmierzą się ze Słowenią. Później obie reprezentacje czekają jeszcze mistrzostwa Europy oraz walka o przepustkę na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Nowe zasady siatkarskich kwalifikacji na igrzyska. Koniec z dodatkowymi turniejami

Choć nie znamy jeszcze uczestników turniejów siatkarskich na przyszłorocznych igrzyskach, FIVB uciekło już myślami do kolejnej edycji. W 2028 roku impreza czterolecia odbędzie się w Los Angeles, a walka o przepustkę olimpijską będzie znacznie łatwiejsza, niż do tej pory. Nie odbędą się przede wszystkim turnieje kwalifikacyjne.

Jedno miejsce będzie należało oczywiście do gospodarzy, czyli reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Kolejne pięć przepustek wywalczą drużyny, które okażą się najlepsze w mistrzostwach kontynentów (Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej) w 2026 roku. Następną okazją do wywalczenia kwalifikacji będą mistrzostwa świata w 2027 roku. Awans z tej imprezy uzyskają trzy najlepsze zespoły, które wcześniej nie zapewniły sobie udziału w imprezie. Trzy pozostałe miejsca powędrują do trzech najlepszych reprezentacji w rankingu FIVB bez przepustki.

Na zmianę systemu kwalifikacji do igrzysk w Los Angeles miała miejsce wcześniejsza rewolucja. FIVB niedawno zadecydowała, że mistrzostwa świata i będą odbywać się co dwa lata, a nie co cztery jak do tej pory. W związku z tym kolejne czempionaty globu odbędą się w 2025 i 2027 roku, a na 2026 zaplanowano mistrzostwa kontynentów. Dopychanie do tego kalendarza turniejów kwalifikacyjnych byłoby niepotrzebnym zamieszaniem. Szczególnie że po igrzyskach w Los Angeles odbędą się jeszcze kolejne mistrzostwa kontynentów.