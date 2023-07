Potężny ból głowy Grbicia. Musi skreślić jedną z gwiazd reprezentacji

Polscy siatkarze w środę rozpoczną rywalizację podczas trzeciego tygodnia tegorocznej Ligi Narodów. Zawodnicy Nikoli Grbicia odnieśli jak do tej pory sześć zwycięstw i ponieśli dwie porażki. Turniej na Filipinach może dać serbskiemu szkoleniowcowi odpowiedź na bardzo ważne pytania, które mogą mieć ogromny wpływ na resztę sezonu reprezentacyjnego.

Grbić ma nad czym myśleć. Będzie musiał odrzucić ważne ogniwo reprezentacji

Po fazie grupowej Polaków będzie czekał jeszcze turniej finałowy w Ergo Arenie w Gdańsku, a później przyjdzie czas na najważniejsze turnieje w sezonie. Mowa o mistrzostwach Europy oraz kwalifikacjach do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Najbliższe mecze będą więc ostatnią szansą dla Grbicia, aby sprawdzić formę zawodników przed wyborem kadry na dwie wspomniane imprezy. Największym problemem może być dobór przyjmujących, gdzie Serb ma wiele możliwości. W turnieju na Filipinach zagrają Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz oraz, po raz pierwszy w sezonie, Aleksander Śliwka. Czas na odpoczynek dostał z kolei Tomasz Fornal.

Dobrobyt zawodników na tej pozycji skomentował w rozmowie z "Super Expressem" Jakub Bednaruk. - Jak ktoś wie, co siedzi w głowie Nikoli Grbicia, to ja też się chętnie dowiem, jaki on ma plan. Na Filipinach musi dać szansę Śliwce, który wraca, musi sprawdzić, jak ostatni okres przepracował Semeniuk. Myślę, że wie, co może mu dać Fornal i dlatego nie zabrał go na ten turniej. Pewnie kolejny raz będzie próbowany zestaw Bednorz z Leonem - stwierdził. - Widać, że Nikola ma ból głowy, bo jest za dużo dobrych zawodników - dodał trener i ekspert siatkarski.

Bednaruk wskazał pewniaka na przyjęciu w kadrze Grbicia. "To jego pułkownik"

Bednaruk wskazał jednak, że obecność jednego zawodnika w kadrze na ME i kwalifikacje do Paryża nie budzi wątpliwości. Mowa o Aleksandrze Śliwce. - Nikt nie wierzy w to, że trener może nie wziąć Olka. To jego pułkownik, gość z dorobkiem trzech z rzędu tytułów w Lidze Mistrzów. To siatkarz od zadań specjalnych, trudno się dziwić, że nie chce z niego rezygnować. Niech reszta się bije, takie życie sportowca. Trafiliśmy na takie roczniki, to trzeba umieć wybrać optymalnie - podsumował.

Mecz Polski ze Słowenią odbędzie się w środę 5 lipca o godzinie 13:00. Transmisję z tego starcia można będzie obejrzeć w TVP 1 i TVP Sport oraz Polsacie Sport