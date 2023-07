Niezwykła przemiana polskiej kadry. Stenzel: Nie jest tak, że nam się tu coś udało

Reprezentacja Polski siatkarek wygrała fazę zasadniczą Ligi Narodów 2023. W 12 meczach kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego odniosła aż 10 zwycięstw (3:2 z Kanadą, 3:1 z Włochami, 3:0 z Tajlandią, 3:0 z Serbia, 3:1 z Dominikaną, 3:0 z Turcją, 3:0 z Chinami, 3:2 z Niemcami, 3:1 z Bułgarią i 3:0 z Koreą Południową) i przegrała tylko dwa razy (0:3 z Holandią i 2:3 z USA).

Jak to się stało, że Polki okazały się lepsze od całej światowej czołówki? Na co będzie je stać nie tylko w połowie lipca w Arlington w Teksasie w turnieju finałowym dla ośmiu najlepszych drużyn z 16 uczestniczących w rozgrywkach, ale też w najważniejszych imprezach tego sezonu? Jesienią odbędą się mistrzostwa Europy, a po nich - turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Łukasz Jachimiak: Pamiętasz, jak po zwycięstwie 3:0 nad Turcją stanęłaś uśmiechnięta od ucha do ucha przed kamerą organizatora Ligi Narodów i powiedziałaś, że teraz wiesz, że możecie wygrać z każdym?

Maria Stenzel: Jasne, że pamiętam. To było pierwsze, co przyszło mi na myśl, a w takim razie było bardzo, bardzo szczere. Uważam, że po tylu meczach, każda z nas jest na takim poziomie świadomości, że utożsamia się z tym, co powiedziałam.

Czy to jest najważniejsza rzecz, jakiej dowiedziałyście się o sobie w trakcie tej Ligi Narodów?

- Myślę, że każdy turniej tegorocznego VNL był ważny i coś nam dał. Rozpoczęłyśmy bardzo dobrze już w Antalyi, gdzie wygrałyśmy wszystkie mecze i dzięki temu bardzo podbudowane pojechałyśmy do Hongkongu. Tam na pewno dużo nam dał bardzo fajny mecz z Dominikaną, a później bardzo nas zbudował ten mecz z Turcją. Nawet nie chodzi o samą wygraną - najważniejszy były styl i to, na jakim poziomie stało to spotkanie: że po obu stronach siatki widoczna była walka, a to wszystko zakończyło się wynikiem 3:0 dla nas. Bardzo się z tego wszystkiego cieszyłyśmy, była duża radość, że to, co robimy, owocuje. Następnego dnia był mecz z Holenderkami i dostałyśmy pstryczka w nos [Polki przegrały 0:3]. Chciałyśmy się za wszelką cenę odbudować w meczu z Chinami i to zrobiłyśmy. [Polki wygrały 3:0]. Cały czas uczymy się bycia w czołówce, ale ten mecz z Turcją był naprawdę super i wiele nam dał.

Zapytałem czy to, że możecie wygrać z każdym, jest najważniejszym, czego się o sobie ostatnio dowiedziałyście, bo mam takie poczucie, że my dziennikarze i my kibice właśnie tak czujemy - że nieważne czy wychodzicie na Chinki, Amerykanki, Turczynki czy Serbki, to możecie wygrać.

- My też mamy właśnie takie podejście.

Po zwycięstwie nad Turcją miałyście bilans 6-0 i w rozmowie, do której już się odwoływaliśmy, powiedziałaś, że jesteś w szoku i że ten sezon jest kompletnie inny. To było powiedziane w emocjach czy jednak jest tak, że robicie więcej, niż się spodziewałyście?

- Ta Liga Narodów wygląda inaczej niż w zeszłym roku. Każda z nas przyjechała z nową motywacją, świeżością i z innym podejściem niż w zeszłym roku. Wszyscy się już znamy, wiemy, jak pracujemy. Dodatkowo od początku jest z nami Magda Stysiak. Ta drużyna idzie do przodu. My w siebie wierzymy i ciężko na to pracujemy. Zaczynamy już zbierać plony tych wszystkich potów wylewanych na treningach. Mamy charakter, jesteśmy drużyną, która to sobie po prostu wypracowała.

Zgodzisz się, że dużo dały wam łzy, z jakimi kończyłyście mistrzostwa świata? Ty płakałaś szczególnie mocno po dramatycznym tie-breaku, który przegrałyście w ćwierćfinale z Serbią i jasne, że lepiej byłoby gdybyście wygrały i później zdobyły medal, ale myślę, że tamten niedosyt w was został i że to wszystko, co zrobiłyście, stało się fundamentem. Jest tak, że przyjeżdżając w tym roku na zgrupowanie kadry, po prostu zaczęliście budować dalej?

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

- Dokładnie tak to wyglądało. Proces zaczął się w zeszłym roku. Skończyłyśmy tamten sezon kadrowy z przeogromnym niedosytem. Po nim w trakcie sezonu ligowego, spotykając się z dziewczynami, mówiłyśmy sobie, że już się nie możemy doczekać przyjazdu na reprezentację. Szczerze - czułyśmy, że będzie dobrze, że będziemy grały na wysokim poziomie i naprawdę nie mogłyśmy się tego doczekać. Ciężka praca owocuje. Mówię tu o ludziach ze sztabu, ze związku, o nas siatkarkach - to zasługa i trud nas wszystkich. Naprawdę, to nie przypadek, że trwająca Liga Narodów układa nam się tak dobrze. Nie jest tak, że nam się tu coś udało - my to ciężko wypracowaliśmy i dalej pracujemy, żeby każdy kolejny mecz wygrywać.

Co twoim zdaniem poprawiliście najbardziej? Chodzi raczej o system grania czy o sferę mentalną?

- Jeżeli chodzi o styl, o trening, taktykę, to na pewno robimy postęp. Ale pod względem mentalnym postęp jest bardzo duży. Sfera psychiczna jest bardzo ważna. Już w zeszłym roku mieliśmy zalążek nadziei, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. To tylko rosło i teraz już jesteśmy w miarę pewnym zespołem. Nie mówimy o tym głośno, bo w naszej drużynie jest bardzo dużo pokory, ale my na każdy mecz wychodzimy, żeby go wygrać, a nie z myślą "A może się uda". Zdecydowanie nastąpił u nas "klik", jeśli chodzi o mental. Widzę tu bardzo dużą zmianę. A sfera mentalna w sporcie to bardzo ważna kwestia. Jeżeli jest głowa, to na pewno fizycznie można sobie lepiej poradzić niż wtedy, gdy mentalnie jest się w słabszej kondycji.

Przygotowując się do rozmowy z tobą, przejrzałem wypowiedzi, jakich udzielałaś w ostatnim czasie i na stronie TVP Sport znalazłem tekst o trenerze Stefano Lavarinim, w którym mówisz tak: "Sama zmiana trenera wypłynęła na nas bardzo motywująco. Jest to szkoleniowiec doświadczony i utytułowany. Czego chcieć więcej?". Absolutnie nie chodzi mi o to, żeby źle mówić o Jacku Nawrockim, ale pamiętam, jak kiedyś zapytałem go, co możecie zrobić, żeby wygrać z Serbkami, a on się uśmiechnął i odpowiedział, że najlepiej by było, gdyby Serbki nie przyjechały na mecz, wtedy miałybyście duże szanse. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego u trenera Lavariniego.

- Tamta wypowiedź nie była miła i wtedy zrobiło mi się po prostu przykro. Teraz nie robi mi to już różnicy, bo zamknęłam ten rozdział, to jest już przeszłość, to była lekcja w moim życiu i w ogóle nie wracam do tamtych chwil. Jeżeli nie wierzy się w swój zespół, to jak ma on sobie poradzić? Jak ma dobrze grać?

Czy przy okazji meczu z Koreankami na koniec rundy zasadniczej Ligi Narodów miałyście taką myśl, że skoro z tą reprezentacją trener Lavarini potrafił grać o medal igrzysk olimpijskich, to z wami tym bardziej może walczyć o takie rzeczy?

- Tu bym się nie zgodziła, bo to na pewno nie z tą drużyną trener Lavarini grał o medal igrzysk. Skład był wtedy zupełnie inny, mieli swoją kluczową zawodniczkę, Kim Yeon-Koung, która stanowiła o sile. To była reprezentacja Korei, ale kompletnie inna drużyna.

Tak, ale chodzi mi po prostu o takie przekonanie, że jeśli potrafił wykorzystać potencjał Koreanek, to z was na pewno też może finalnie zrobić zespół walczący o absolutnie najwyższe cele.

- Na pewno w to wierzymy i wiemy, że będziemy walczyć o duże rzeczy do ostatniej piłki. Zdobywamy dużo punktów, wiemy, jak wygląda sytuacja w rankingu w kontekście walki o awans na igrzyska i traktujemy to bardzo poważnie.

A co do Korei, to jest to naprawdę dobra drużyna, mimo że w tym roku jest ostatnia w Lidze Narodów. Ale tam też są dobre nazwiska, jest walka o każdą piłkę. Korea też chce się pokazać, też chce jak najlepiej grać. A pan tak powiedział, jakby te Koreanki były aż takie słabe i jakby trener Lavarini nie wiadomo co z nich zrobił. Oczywiście, trener Lavarini wykonuje bardzo dobrą pracę, to widać i to każdy przyzna, ale w reprezentacji jest tak, że każda zawodniczka, zakładając koszulkę ze swoją narodową flagą, zasługuje na to i robi wszystko, żeby jej kraj był z niej dumny.