Pożar w hotelu reprezentacji Polski. Natychmiastowa ewakuacja

Reprezentacja Polski w siatkówce przebywa obecnie na Filipinach, gdzie oczekuje na kolejne mecze Ligi Narodów. Biało-czerwonych w niedzielny poranek spotkała nieprzyjemna sytuacja, przez którą w pośpiechu musieli opuszczać hotel.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła tajemniczo w kwestii walki ze Sławomirem Peszko: Lubię wyzwania

Pożar w hotelu reprezentacji Polski. Potrzebna była ewakuacja

O pożarze poinformował w mediach społecznościowych Polski Związek Piłki Siatkowej. "O 8.20 włączono alarm przeciwpożarowy. Ewakuacja przebiegła sprawnie, a służby poradziły sobie z ogniem, który pojawił się w strefie Spa na 2. piętrze naszego hotelu. Po dwóch godzinach wróciliśmy cali i zdrowi do pokojów" - czytamy w komunikacie.

Raz, dwa, trzy! Polki nie zawiodły w ostatnim meczu Ligi Narodów!

Pojawił się także materiał wideo z wozami strażackimi przed obiektem, a wśród ludzi obserwujących sytuację widać m.in. trenera Nikolę Gribicia oraz jego asystenta Pawła Ruska. Na szczęście w pożarze nie ucierpiał żaden z gości hotelu, a kadrowicze spokojnie wrócili do relaksu w swoich pokojach.

Reprezentacja Polski przebywa na Filipinach z powodu zbliżającego się turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni udali się na miejsce kilka dni wcześniej, by odpowiednio przygotować się do zawodów. Zmagania rozpoczną już w środę 5 lipca o godzinie 13:00 meczem ze Słowenią. Później czekają ich starcia kolejno z Brazylią, Kanadą i Japonią.

Na kogo mogą trafić Polki w Lidze Narodów? Oto scenariusze

Na razie drużyna Nikoli Gribicia zajmuje piąte miejsce w tabeli. Po ośmiu meczach ich bilans to sześć wygranych i dwie porażki. Polacy nie muszą jednak bać się o awans do turnieju finałowego, ponieważ są jego gospodarzami. Zmagania w Gdańsku zaplanowano od 19 do 23 lipca.