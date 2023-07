Na kogo mogą trafić Polki w Lidze Narodów? Oto scenariusze

O kolejności w tabeli Ligi Narodów decydują najpierw zwycięstwa, a później punkty i bilans setów. Polki zajmują pierwsze miejsce i pozostaną na nim, jeśli USA nie wygra swojego meczu z Chinami. Rozstrzygnięć brakuje jeszcze w dolnej części tabeli i to tam spoglądają zawodniczki Stefano Lavariniego w poszukiwaniu rywalek w ćwierćfinale. W ostatnich meczach może dojść do roszad.

Liga Narodów. Reprezentacja Polski czeka na rywalki w ćwierćfinale. Opcji jest wiele

Jeśli Polki zajmą pierwsze miejsce w grupie Ligi Narodów, to z pewnością zagrają z zespołem z ósmego miejsca. Po zakończeniu ich spotkania znajdowały się na nim Włoszki, ale w przypadku ich wygranej z Japonią ósme z pewnością skończoną Niemki i to one zagrają z triumfatorkami.

Znacznie więcej opcji trzeba rozważyć jednak w przypadku zajęcia przez Biało-Czerwone drugiego miejsca. Wtedy to rywalkami ekipy Lavariniego będzie reprezentacja, która zakończy na siódmej lokacie. Na razie są na niej Niemki, które mają za sobą wszystkie mecze i wygrały siedem starć. Jeśli jednak wygrają Włoszki, to sytuacja może znacznie się pozmieniać.

Wygrana może dać reprezentacji Włoch awans na nawet piąte miejsce i wyprzedzenie Japonii. Jeśli Brazylia wygra swój mecz z Tajlandią, to właśnie Japonki zagrają z Polkami. Z kolei porażka Brazylijek wcześniej niż w tie-breaku mogłaby zepchnąć je właśnie na siódme miejsce za plecami Japonek z powodu bilansu setów.

Potencjalnymi rywalami Polek w przypadku zajęcia drugiego miejsca są więc Niemki, Włoszki, Brazylijki i Japonki. Oficjalne pary ćwierćfinałów poznamy po zakończeniu meczu Tajlandia - Brazylia, którego początek zaplanowano na niedzielę 2 lipca o godzinie 15:30. Turniej finałowy rozpocznie się 12 lipca w amerykańskim Arlington.

Liga Narodów. Tak będą wyglądały pary ćwierćfinałowe: