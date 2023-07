Porządki w szatni ZAKSY. Dwóch kluczowych graczy odchodzi. Jeden to reprezentant Polski

Ubiegły sezon był bardzo udany dla zespołu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Udało się zdobyć Puchar Polski oraz triumfować w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a do potrójnej korony zabrakło jedynie zwycięstwa w PlusLidze. Do startu rozgrywek ligowych pozostało jeszcze sporo czasu, jednak drużyny już szukają potencjalnych wzmocnień. Zanim to nastąpi, trzeba rozstać się z niektórymi siatkarzami.

Adrian Staszewski i Norbert Huber opuszczają ZAKSĘ. Muszą szukać nowego klubu

Jak poinformowano w piątek na oficjalnej stronie ZAKSY, klub rozstał się zarówno z przyjmującym Adrianem Staszewskim, jak i aktualnym reprezentantem Polski, środkowym Norbertem Huberem. - W Kędzierzynie-Koźlu spędziłem świetne trzy lata, poznając wiele ludzi kochających siatkówkę. To były najlepsze lata w mojej karierze. Cieszę się, że byłem częścią tak wyjątkowego zespołu. Stworzyliśmy wspólnie niesamowitą atmosferę w szatni i zawsze trzymaliśmy się razem, co pomogło nam sięgać po najwyższe cele. Dziękuję i do zobaczenia - powiedział Staszewski.

33-latek był zawodnik kędzierzyńskiego klubu od 2020 roku. W tym czasie zdobył z nim m.in. trzy razy tytuł Ligi Mistrzów, trzykrotnie Puchar Polski, mistrzostwo Polski oraz Superpuchar Polski. Wcześniej reprezentował barwy takich zespołów jak Effector Kielce oraz belgijski Lindemans Aalst.

Sezon 2022/23 był również ostatnim w drużynie dla Norberta Hubera. - Jestem wdzięczny osobom, dzięki którym znalazłem się w Kędzierzynie-Koźlu. To był niesamowity i wyjątkowy czas w moim życiu. Dziękuje wszystkim dobrym ludziom z Kędzierzyna za te dwa sezony, za które emocje razem przeżywaliśmy i za wsparcie każdego dnia - powiedział.

25-latek przed podpisaniem kontraktu z triumfatorami Ligi Mistrzów występował w m.in. w zespole Cerrad Czarni Radom oraz PGE Skrze Bełchatów, z której w 2021 roku przeniósł się do ZAKSY. Pomimo kontuzji, która nie pozwoliła mu dokończyć ubiegłego sezonu, były to dla środkowego niezwykle udane dwa lata gry. Podobnie jak Staszewski sięgał z drużyną po mistrzostwo Polski, dwukrotnie po Puchar Polski, ale również dwa razy triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Pierwszy mecz nowego sezonu PlusLigi kędzierzynianie rozegrają 21 października, kiedy zmierzą się ze Skrą Bełchatów.