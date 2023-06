Wiemy, kiedy następny mecz polskich siatkarek w Lidze Narodów. Uwaga na godzinę

Polskie siatkarki pokazują się z bardzo dobrej strony w tegorocznej Lidze Narodów. Po dwóch pierwszych tygodniach miały na koncie siedem zwycięstw i jedną porażkę, dzięki czemu były bardzo blisko awansu do turnieju finałowego.

Polki potwierdziły klasę w trzecim tygodniu Lidze Narodów. Zagrają w fazie finałowej

Drużyna Stefano Lavarinego zaczęła rywalizację w koreańskim Suwon od niezwykle zaciętego spotkania z Amerykankami. Trzeci, czwarty i piąty set rozstrzygnęły się dopiero po grze na przewagi, tyle że ostatecznie to rywalki zwyciężyły 3:2 (25:17, 15:25, 25:27, 30:28, 14:16).

Grbić odsunął gwiazdę od kadry. I wyjaśnia: "Muszę coś takiego zrobić"

Znacznie więcej powodów do radości Polki miały w kolejnych dniach. Mecz z Niemkami również zakończyły dopiero w tie-breaku, ale tym razem to one wygrały 3:2 (15:25, 25:19, 25:19, 19:25, 17:15). W ten sposób zapewniły sobie awans do turniej finałowego LN (12-16 lipca, Arlington).

W kolejnym spotkaniu polskie siatkarki rywalizowały z Bułgarkami i dosyć sensacyjnie przegrały pierwszy set 26:28. W trzech kolejnych zdecydowanie się poprawiły i zwyciężały do 19, 16 i 15. Dzięki temu wróciły na pierwsze miejsce w tabeli LN, choć drugie Amerykanki mają rozegrany o jeden mecz mniej.

Polskie siatkarki wciąż mają dwie twarze. Do jednej rzeczy muszą się już przyzwyczaić

Kiedy grają Polki w Lidze Narodów kobiet? O której kolejny mecz siatkarek?

Na zakończenie trzeciego tygodnia rywalizacji w Lidze Narodów, który będzie jednocześnie końcem fazy zasadniczej, Polki zmierzą się z Koreą Południową. Podobnie jak poprzednie trzy mecze, tak i ten zostanie rozegrany wcześnie, bo o godzinie 7:00 czasu polskiego, tyle że będzie to niedziela 2 lipca. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.