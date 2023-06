Polskie siatkarki wciąż mają dwie twarze. Do jednej rzeczy muszą się już przyzwyczaić

Włoski trener Lorenzo Micelli denerwował się na bułgarskie siatkarki już po pierwszych czterech akcjach meczu z Polkami. Nasz zespół prowadził w pierwszym secie 4:0, później prowadził 12:7, jeszcze później prowadził 24:21 i go przegrał!

Trener Stefano Lavarini słusznie denerwował się o to na swoje zawodniczki. Nasz Włoch miał rację, gdy mówił do Polek, że nie mogą nagle zacząć grać miękko, jakby myślały, że wszystko pójdzie łatwo, szybko i przyjemnie.

Zaczęło się sensacyjnie, a potem miazga! Polki nie dały szans rywalkom

Stysiak nas odblokowała

Bułgarki zaczęły Ligę Narodów 2023 od zwycięstwa nad Chorwatkami 3:0, ale później już prawie tylko przegrywały - 2:3 z Dominikaną było jeszcze niezłym wynikiem, podobnie 2:3 z Niemkami, ale 0:3 z Japonkami, 0:3 z Włoszkami, 0:3 z Kanadyjkami, 1:3 z Chinkami, 0:3 z Holenderkami i 0:3 z Amerykankami to były takie mecze, które pokazały, jak dużo brakuje im do światowej czołówki. One w tych spotkaniach miały mnóstwo setów, w których nie zdobyły nawet 20 punktów, a zdarzały się poprzegrywane wynikami 13:25, 10:25, a nawet 7:25.

Do meczu z Polkami Bułgarki wypracowały sobie bilans 2:8. My do tego spotkania przystępowaliśmy z bilansem odwrotnym - 8:2. To było zaskakujące, że przez ponad półtora seta kompletnie nie widzieliśmy różnicy w jakości siatkówki po naszej i po ich stronie.

Po przegranej na własne życzenie pierwszej partii w drugiej znów roztrwoniliśmy prowadzenie - z 15:12 zrobiło się 15:17. W ataku kompletnie zacięta była grająca wcześniej dobre mecze Martyna Łukasik - ustąpiła miejsca na boisko Martynie Czyrniańskiej, mając zdobyte dwa punkty na 16 ataków. Ale problemów mieliśmy o wiele więcej. Nasze siatkarki nie broniły prostych piłek, w ich grze kompletnie nie było widać organizacji. Rządził chaos.

I na szczęście rządzić zaczęła też Magdalena Stysiak. Przy wyniku 18:18 poszła na zagrywkę i została na niej aż do 24:18. Gdy skończyła atak na 20:18, był to jej już 15. punkt w meczu. Stysiak pozwoliła nam złapać oddech, wyciągnęła nam seta na 1:1 i to był decydujący moment.

Polki to faworytki - muszą się do tego przyzwyczajać

Trzeciego i czwartego seta nasza drużyna miała już pod pełną kontrolą. Stysiak mogła nawet odpocząć - teraz zdobyła w sumie już tylko cztery punkty. Wprowadzona za Łukasik Czyrniańska znów okazała się świetną zmienniczką. Znakomitą skuteczność ataku zaczęła też pokazywać Olivia Różański, a Katarzyna Wenerska znów zaczęła rozgrywać tak, że korzystaliśmy ze wszystkich opcji. Do tego czujność na siatce zaczęła pokazywać najlepsza blokująca Ligi Narodów Agnieszka Korneluk, a trener Lavarini z czasem dawał pograć kolejnym rezerwowym.

Polki wygrały ten mecz w sumie pewnie, mimo że zaczęły go naprawdę źle. Nasze panie pokazały dwie twarze, ale najważniejsze, że wygrała ta którą w poprzednich meczach straszyliśmy światowe potęgi.

Po 11 meczach Ligi Narodów mamy dziewięć zwycięstw. O ostatnie, dziesiąte, powalczymy w niedzielę z Koreą Południową (mecz o godzinie siódmej rano czasu polskiego). Zagramy na jej terenie, bo ten ostatni turniej fazy zasadniczej rozgrywamy w Suwonie. Ale to Polki będą zdecydowanymi faworytkami (Koreanki przegrały wszystkie mecze trwającej VNL).

Lavarini triumfuje! Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria

Dobrze będzie jeszcze raz przećwiczyć tę rolę. Przecież finałowy turniej w Arlington w Teksasie w połowie lipca też zaczniemy z takiej pozycji. Nasza reprezentacja na pewno będzie rozstawiona i w ćwierćfinale dostanie rywala z prawdopodobnie siódmego miejsca (o ile skończymy rozgrywki na miejscu drugim).