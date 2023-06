Lavarini triumfuje! Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria

Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce świetnie radzi sobie w Lidze Narodów, w której przegrała jedynie dwa z dziesięciu spotkań. Polki uległy 0:3 Holandii i 2:3 reprezentacji USA. Pod drugiej porażce musiały stawić czoła Niemkom, ale wygrały w tie-breaku o emocjonującym starciu. Biało-Czerwone w kolejnym meczu podjęły Bułgarię, która do tej pory wygrywała tylko dwukrotnie i osiem razy schodziła z boiska pokonana. Była to kapitalna szansa do powrotu na pierwsze miejsce w tabeli.

Siatkarska Liga Narodów. Polki z trudnościami, ale wygrały z Bułgarią

W pierwszym secie Polki kapitalnie rozpoczęły i miały sporą przewagę, ale roztrwoniły ją, a następnie zmarnowały aż trzy piłki setowe. Wykorzystały to rywalki, które finalnie wygrały 28:26 po grze na przewagi. W drugiej partii zawodniczki Lavariniego już nie popełniły tylu błędów w ważnym momencie i pomimo wyrównanej gry, wygrały 25:18. Trzeci set potwierdził znacznie lepszą postawę i w nim Biało-Czerwone były górą aż do 16.

W trzecim secie reprezentantki Polski nie pozostawiły rywalkom żadnych złudzeń. Prowadziły już od pierwszych piłek i chociaż rywalki miewał nieźle fragmenty gry, to do meczu już nie wróciły. Finalnie partia zakończyła się wynikiem 25:15, a cały mecz 3:1 dla Polski.

Tym samym Biało-Czerwone dopisały trzy punkty do tabeli Ligi Narodów i znów wskoczyły na fotel liderek. Pozostaną na nim przynajmniej do meczu Niemcy-USA, który zaplanowano na sobotę 1 lipca o godzinie 10:30. W przypadku wygranej Amerykanek to one będą na pierwszym miejscu.

Tabela Ligi Narodów po wygranej Polski z Bułgarią: