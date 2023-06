Polskie siatkarki w transie. Zaskakująca reakcja jednej z liderek. "Ja nie wiedziałam"

Osiem meczów wygranych i tylko dwa przegrane - taki bilans daje reprezentacji Polski siatkarek drugie miejsce w Lidze Narodów. Już teraz nasz zespół jest pewny występu w turnieju finałowym. Ten odbędzie się w Arlington w Teksasie od 12 do 17 lipca. Wystąpi w nim osiem najlepszych drużyn z 16 grających w VNL 2023.

- Ja nie wiedziałam. Nie wiem czy dziewczyny wiedziały - zaskakuje Olivia Różański, gdy pytamy czy przed meczem z Niemkami w naszej ekipie było jasne, że zwycięstwo da nam awans do turnieju finałowego. - Skupiałyśmy się na meczu i dalej się skupiamy tylko na każdym kolejnym meczu. Naprawdę. Nie wybiegamy do finałów - przekonuje nasza przyjmująca.

Różański tłumaczy, co takie podejście ma dać naszej kadrze. - Staramy się skupiać tylko na tym, żeby utrzymać ten poziom, który prezentujemy od samego początku VNL - mówi.

W meczu z Niemkami poziom gry Polek nie był może najrówniejszy, bo bardzo słaby był pierwszy set w wykonaniu naszych siatkarek. A szczególnie słabo one ten mecz zaczęły - przegrywały aż 0:7.

- To był po prostu wypadek przy pracy. Było nam trudno wejść w ten mecz, mimo że wiedziałyśmy, że Niemki to też dobry zespół i że z nimi trzeba walczyć od samego początku - mówi Różański. - Ważne jest to, że udało nam się wrócić i że wygrałyśmy ten mecz - dodaje.

Polki wygrały z Niemkami 3:2 w setach 15:25, 25:19, 25:19, 19:25, 17:15. Różański uważa, że falująca gra jej i koleżanek nie wzięła się z powodu słabszej koncentracji. Czy aby na pewno Polkom nie jest trudniej o skupienie się na Niemkach czy Holenderkach (przegrały z nimi 0:3) niż na wyżej notowanych i siłą rzeczy wyzwalających od razu większą mobilizację Turczynkach (dzień przed meczem z Holandią Polki wygrały z nimi 3:0) czy Amerykankach (dzień przed meczem z Niemkami Polki przegrały z nimi 2:3)?

- Z Turcją czy Stanami spotykałyśmy się na początku kolejnych turniejów, a później grałyśmy z Holandią czy Niemcami. Myślę, że w to może wchodzić zmęczenie. Naprawdę zagrałyśmy wyczerpujący mecz z USA. Nasze nastawienie się nie zmienia, jest takie samo do każdej drużyny - zapewnia Różański.

Zero wątpliwości: "Wystarczy nam paliwa"

Jedna z liderek naszej kadry mówi, że mecz z Niemkami miał dla niej i dla koleżanek nawet dodatkowy czynnik mobilizujący. Była nim osoba Vitala Heynena. Belg, który prowadzi kadrę Niemek, przez kilka poprzednich lat był trenerem męskiej reprezentacji Polski. Zdobył z nią m.in. złoty medal mistrzostw świata.

- Na pewno z tyłu głowy miałyśmy myśl, że wiemy kim jest Vital Heynen dla naszego kraju i co zrobił z naszą męską reprezentacją - mówi nam Różański. - Ale w sumie nie skupiałyśmy się na nim, bo musimy mieć takie podejście, że nieważne, kto jest naprzeciwko nas, ważne, żeby wygrać mecz - dodaje.

W fazie zasadniczej Ligi Narodów Polkom zostały do rozegrania jeszcze dwa mecze na turnieju w Korei Południowej. W piątek zmierzą się z Bułgarkami (o godzinie piątej rano czasu polskiego), a w niedzielę - z Koreankami (o siódmej). - Na pewno zmęczenie da się odczuć, ale nie będziemy na to narzekać. Praca wykonana przez sztab jest przemyślana i będziemy gotowe na każde kolejne spotkanie. Wystarczy nam paliwa na Bułgarię i Koreę - zapewnia Różański. - Nastawiamy się, że to będą ciężkie spotkania, ale że da się je wygrać. Chcemy wyciągnąć jak najwięcej punktów - podsumowuje nasza siatkarka.