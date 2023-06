Czapki z głów! Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Niemcy

W Korei Południowej trwa ostatni tydzień zmagań siatkarek w fazie grupowej Ligi Narodów. Na początek Polki po zaciętym meczu przegrały 2:3 (25:17, 15:25, 25:27, 30:28, 14:16) z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. W środę czekało je starcie z Niemkami i znów doszło do tie-breaka, w którym lepsze były zawodniczki Stefano Lavariniego. Nasze siatkarki od początku rozgrywek spisują się rewelacyjnie i są jedną z najlepszych ekip w stawce.

Reprezentacja Polski wciąż na czele. Polki znów prowadzą w tabeli

Czwartkowe spotkanie naszych siatkarek rozpoczęło się o bardzo wczesnej godzinie z punktu widzenia polskich kibiców. Pierwszy gwizdek wybrzmiał o 5:00 w Polsce. Ci, którzy jednak wstali, aby dopingować Biało-Czerwone, nie mają czego żałować. Polki zagwarantowały prawdziwą dawkę adrenaliny i z pewnością rozbudziły każdego fana. Nasze zawodniczki wygrały po pięciosetowym rollercoasterze, choć pierwszą partię przegrały do 15.

Wygrana zespołu Lavariniego z Niemkami sprawiła, że nasz zespół wrócił na szczyt tabeli. Polki z dorobkiem 23 punktów wyprzedzają Stany Zjednoczone, które jednak mają jedno spotkanie mniej. Amerykanki zagrają z Bułgarkami o 8:30 czasu polskiego i po tym spotkaniu znów może dojść do zmiany na fotelu liderek. Co ważne, Biało-Czerwone mają już zapewniony udział w turnieju finałowym zaplanowanym od 12 do 16 lipca a Arlington.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Niemcy:

Polska - 23 pkt, 10 meczów, 8 zwycięstw, bilans setów 26:12 Stany Zjednoczone - 21 pkt, 9 meczów, 8 zwycięstw, 26:12 Brazylia - 20 pkt, 9 meczów, 7 zwycięstw, 23:12 Niemcy - 20 pkt, 10 meczów, 7 zwycięstw, 24:17 Turcja - 20 pkt, 9 meczów, 6 zwycięstw, 22:11 Japonia - 18 pkt, 9 meczów, 6 zwycięstw, 22:14 Chiny - 18 pkt, 9 meczów, 6 zwycięstw, 21:13 Włochy - 13 pkt, 9 meczów, 5 zwycięstw, 20:20 Kanada - 13 pkt, 9 meczów, 4 zwycięstwa, 16:17 Serbia - 13 pkt, 9 meczów, 4 zwycięstwa, 19:21 Holandia - 11 pkt, 9 meczów, 3 zwycięstwa 15:18 Dominikana - 7 pkt, 9 meczów, 3 zwycięstwa, 16:24 Tajlandia - 8 pkt, 9 meczów, 2 zwycięstwa, 11:21 Bułgaria - 8 pkt, 9 meczów, 2 zwycięstwa, 11:21 Chorwacja - 6 pkt, 9 meczów, 2 zwycięstwa, 8:21 Korea Południowa - 0 pkt, 9 meczów, 0 zwycięstw, 2:27

Przed Polkami jeszcze dwa mecze w fazie grupowej. W piątek 30 czerwca o 5:00 zagrają z Bułgarkami, a w niedzielę 2 lipca o 7:00 z Koreą Południową.