Kiedy kolejny mecz Polek w Lidze Narodów? Niestety, kibice nie będą zadowoleni

Reprezentacja Polski bardzo dobrze radzi sobie w siatkarskiej Lidze Narodów kobiet. Biało-Czerwone mają za sobą dziesięć spotkań i aż osiem zakończyło się ich zwycięstwem. Kapitalną formę potwierdziły w starciu na szczycie z mistrzyniami olimpijskimi, a więc USA, choć ostatecznie przegrały 2:3. "Coś naprawdę pięknego", "Czekolada, ale gorzka" - tak ten mecz podsumowali eksperci. W kolejnym spotkaniu siatkarki Stefano Lavariniego znów dostarczyły mnóstwa emocji, grając z Niemkami. Tym razem po tie-breaku udało im się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Liga Narodów. Polska wygrała z Niemcami. Teraz czas na Bułgarię

W kolejnym meczu Biało-Czerwone znów będą miały dużą szansę na triumf. Ich rywalem będzie reprezentacja Bułgarii. Przeciwniczki nie prezentują się najlepiej podczas tegorocznej imprezy. Zajmują odległe 14. miejsce z dorobkiem ośmiu punktów. W dziewięciu meczach triumfowały tylko dwukrotnie - na inaugurację z Chorwacją 3:0 oraz z Koreą Południową 3:1. W pozostałych siedmiu spotkaniach ponosiły porażkę.

W ostatnich miesiącach to Polki były górą w starciach z Bułgarkami. We wrześniowym sparingach dwukrotnie pokonały rywalki - 3:1 oraz 3:2. Jednak z oficjalnych meczów nie mają już tak dobrych wspomnień - w ostatnich trzech starciach triumfowały tylko raz - miało to miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do IO w styczniu 2020 roku. W kolejnych meczach Polkom udało się urwać zaledwie dwa sety, zarówno w ubiegłorocznej Lidze Narodów, jak i na mistrzostwach Europy w 2021 roku.

Polska - Bułgaria w Lidze Narodów. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Polska - Bułgaria zaplanowano na piątek 30 czerwca. Polscy kibice będą musieli wcześnie nastawić budziki, ponieważ starcie rozpocznie się już o godzinie 5:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego spotkania przeprowadzą kanały TVP Sport i Polsat Sport. Starcie obu reprezentacji można też obejrzeć na stronie sport.tvp.pl oraz platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.