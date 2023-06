Kiedy kolejny mecz Polek w Lidze Narodów? Hit z Niemkami. Uwaga na godzinę

Reprezentacja Polski kapitalnie radzi sobie w siatkarskiej Lidze Narodów kobiet. Biało-Czerwone mają za sobą już dziewięć meczów, z których wygrały aż siedem. Kapitalną formę potwierdziły w starciu z USA na szczycie tabeli, chociaż przegrały 2:3 (25:17, 15:25, 25:27, 30:28, 14:16). Kolejny mecz znów będzie dla nich wielkim wyzwaniem, ponieważ zagrają z rewelacyjnymi w tym sezonie Niemkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Kotowicz po świetnym występie kajakarzy: 4 z 5 medali zostały zdobyte na dystansach olimpijskich

Liga Narodów. Reprezentacja Polski przegrała z USA. Teraz czas na mecz z Niemkami

Po porażce z USA reprezentacja Polski spadła na drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów. Kolejne spotkanie znów będzie dla nich trudnym wyzwaniem, ponieważ zmierzą się z trzecią w tabeli reprezentacją Niemiec. Podczas tegorocznej edycji turnieju rywalki również rozegrały dziewięć spotkań i tylko dwa z nich skończyły z porażką.

Polski mistrz świata napisał do Beyonce. "Thanks from the mountain"

Reprezentacja Niemiec ma za sobą dwie wygrane z rzędu, z czego ostatnią było 3:1 z Dominikaną. Zespół Vitala Heynena przez pierwsze dwa sety nie miał zbyt wielu problemów i wygrywał do 19 i 18, ale w trzecim niespodziewanie uległ do 18. W czwartej partii Dominikanki zdobyły 21 punktów, ale nie była to trudna przeprawa dla Niemek.

Czy reprezentacja Polski gra za dobrze? "Nie jedziemy, by dostać od wszystkich baty"

Biało-Czerwone mogą spoglądać na mecz z reprezentacją Niemiec z dużym optymizmem, ponieważ na ostatnie pięć bezpośrednich starć wygrały trzy. Ostatni raz w triumfowały 3:2 w październiku 2022 roku w drugiej rundzie mistrzostw świata kobiet w łódzkiej Atlas Arenie.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kiedy oglądać mecz Polska - Niemcy w Lidze Narodów? Uwaga na godzinę

Spotkanie Polska - Niemcy w siatkarskiej Lidze Narodów kobiet zaplanowano na czwartek 29 czerwca. Dla polskich kibiców niezadowalająca może być godzina rozpoczęcia meczu, gdyż zacznie się on 5:00 czasu polskiego. Wygrana z pewnością zapewni obu zespołom drugą lokatę, a w przypadku Polek może nawet dać powrót na pierwsze miejsce. Wtedy jednak musiałyby przegrać reprezentantki Stanów Zjednoczonych, które zagrają z Bułgarią.