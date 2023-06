Uwaga kibice. Kiedy mecz Polska - USA? O której godzinie Liga Narodów siatkarek? Fatalne wieści [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polskie siatkarki wracają do rywalizacji w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich turniejach zawodniczki Stefano Lavariniego mają sporo powodów do radości. Odniosły siedem zwycięstw i poniosły tylko jedną porażkę, przegrywając niespodziewanie 0:3 z Holandią. Nasze zawodniczki wywalczyły łącznie 20 punktów i po dwóch tygodniach zmagań były liderkami tabeli rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Złoto Igrzysk Europejskich dla Pii Skrzyszowskiej. "To nie jest moja najwyższa forma"

Mecz Polska - USA w Lidze Narodów. Kiedy kolejny mecz Polek?

W najbliższych dniach Polki postarają się podtrzymać świetną passę podczas turnieju w południowokoreańskim Suwon. Już w pierwszym meczu czeka je jednak trudne zadanie w postaci starcia z zawodniczkami ze Stanów Zjednoczonych. Siatkarki zza oceanu mogą pochwalić się takim samym bilansem spotkań jak najbliższe rywalki, a wywalczone 19 punktów daje im pozycję wiceliderek tabeli. Jedyną jak dotąd porażkę poniosły w meczu z Japonkami, przegranym 2:3.

Świetne wieści dla reprezentacji Polski. Wielki powrót

Historia rywalizacji Polek z Amerykankami jest bardzo długa, ale jej ostatni rozdział zakończył się zdecydowanym happy endem dla naszych siatkarek. Ostatni mecz obu reprezentacji miał miejsce w drugiej rundzie ubiegłorocznych mistrzostw świata. Zawodniczki Lavariniego rozegrały wówczas rewelacyjne spotkanie i wygrały 3:0.

Wcześniej reprezentantki Polski przez długi czas nie mogły jednak znaleźć sposobu na rywalki, które od lat należą do światowej czołówki. Siedem wcześniejszych starć kończyło się porażkami naszych zawodniczek, a ostatnie zwycięstwo zanotowały one w 2010 roku, pokonując Amerykanki 3:1 w ramach World Grand Prix.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mistrzyni Polski zmieniła klub. Obrała zaskakujący kierunek

Liga Narodów siatkarek. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - USA? Uwaga kibice. Transmisja na żywo, stream online

Mecz siatkarek Polski i Stanów Zjednoczonych w ramach Ligi Narodów odbędzie się w środę 28 czerwca. To Amerykanki będą pełniły rolę gospodarza meczu. Początek zaplanowano już na godzinę 8:30 czasu polskiego, co nie jest dobrą wiadomością dla kibiców Biało-Czerwonych. Transmisję będzie można obejrzeć w telewizji na kanałach TVP Sport i Polsat Sport. Starcie będzie też dostępne online na stronie sport.tvp.pl i na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji z tego wydarzenia na stronie Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.