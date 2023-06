Zdobyła mistrzostwo. Ambicja kazała jej opuścić klub. Polka chce nowych wyzwań

Angelika Gajer w dwóch ostatnich sezonach występowała w ŁKS-ie Commercecon Łódź. Tam zdobyła najpierw brąz, a potem złoto mistrzostw Polski. Teraz podjęła decyzję o dołączeniu do niżej notowanego zespołu.

Angelika Gajer przechodzi z ŁKS-u do Radomki Radom

Radomka Radom w ostatnim sezonie zajęła dziewiąte miejsce w tabeli, przez co nie awansowała do fazy play-off. Władze klubu nie chcą dopuścić do tego, aby ta sytuacja się powtórzyła, w związku z czym dokonują poważnych wzmocnień.

Nie tak dawno z Chemika Police pozyskano Marię Stenzel, libero reprezentacji Polski. A w poniedziałek ogłoszono transfer 25-letniej rozgrywającej. "Angelika Gajer nową zawodniczką MOYA Radomka Lotnisko Warszawa-Radom. Witamy w Rodzinie Radomki" - czytamy w opisie filmu, w którym klub zaprezentował zawodniczkę.

Angelika Gajer o transferze do Radomki Radom. "Chcę się dalej rozwijać"

Gajer nie trzeba było specjalnie przekonywać, aby zdecydowała się zaakceptować ofertę radomskiej drużyny. - Od początku, jak tylko dowiedziałam się o propozycji z Radomki, wiedziałam, że to dla mnie najlepszy wybór. Wiem, że klub ma ambitne plany na nadchodzący sezon, a ja sama jestem ambitną zawodniczką i stawiam sobie cele wysoko, stąd ten wybór. Patrząc indywidualnie, chcę się dalej rozwijać i stawać się coraz lepszą zawodniczką, a czuję, że tutaj w klubie będę miała taką możliwość. Dlatego cieszę się, że będę częścią radomskiej drużyny - powiedziała, cytowana przez oficjalną stronę klubu.

Angelika Gajer karierę rozpoczynała w Budowlanych Łódź, skąd odeszła jako zawodniczka drugiego zespołu. Później występowała w Karpatach Krosno (2017/18), UNI Opole (2018/19) oraz WTS Solna Wieliczka (2019-2021).