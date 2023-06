Chwila grozy. Polak się nie podnosił. Lekarze kadry szybko zareagowali [WIDEO]

Niedziela przyniosła ostatni mecz polskich siatkarzy podczas drugiego tygodnia Ligi Narodów w Rotterdamie. Zawodnicy Nikoli Grbicia zmierzyli się z Włochami, z którymi przegrali w ubiegłorocznym finale mistrzostw świata. Tym razem lepsi okazali się Polacy, którzy pokonali groźnych rywali 3:1 (25:19, 28:26, 18:25, 25:20).

Zatorski i Łomacz zderzyli się na parkiecie. Wyglądało to bardzo groźnie

Nasi zawodnicy od początku spotkania prezentowali się z dobrej strony. Bardzo dobrze funkcjonowały serwis oraz blok, a w ataku brylował Bartosz Kurek. Od stanu 14:14 w pierwszym secie Polacy budowali przewagę, która z czasem wynosiła trzy punkty.

Przy stanie 21:18 miała jednak miejsce bardzo źle wyglądająca sytuacja. Paweł Zatorski i Grzegorz Łomacz rzucili się ofiarnie do obrony po kiwce rywala. Rozgrywającemu udało się utrzymać piłkę w grze, ale przy okazji zderzył on się z kolegą z drużyny, przez co akcja została przerwana. Libero przez pewien czas nie wstawał z parkietu, na co szybko zareagowali lekarze reprezentacji. Na szczęście Zatorskiemu nic poważnego się nie stało i mógł on kontynuować grę.

Zamieszanie to nie wybiło zawodników Grbicia z rytmu, co pozwoliło im wygrać tę partię, a w perspektywie czasu całe spotkanie. Zwycięstwo z Włochami było szóstym triumfem Polaków w tegorocznej Lidze Narodów. Nasi siatkarze po ośmiu spotkaniach zgromadzili 14 punktów, co, przy lepszym bilansie spotkań od rywali, pozwala im zajmować czwarte miejsce w tabeli rozgrywek.

Polscy siatkarze powrócą do rywalizacji w Lidze Narodów 5 lipca, kiedy zmierzą się ze Słowenią. W trakcie turnieju na Filipinach liderzy rankingu FIVB zmierzą się jeszcze z Brazylią (7 lipca), Kanadą (8 lipca) i Japonią (9 lipca).