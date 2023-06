Trener mistrzów świata tylko wściekle krzyczał, widząc bezradność w meczu z Polakami

Po sobotniej wpadce z Amerykanami Polacy dostali jednocześnie kolejne wyzwanie, jak i szansę na rehabilitację. Włosi już przed meczem wyglądali na rywala co najmniej tak samo trudnego do pokonania, jeśli nie jeszcze lepszego od kadry USA. Polscy siatkarze z pewnością chcieli się jednak odbić po pierwszym tak nieudanym meczu z silnym przeciwnikiem. I zrobili to w świetnym stylu.

Przekonujące zwycięstwo 3:1 (25:19, 28:26, 18:25, 25:20) z mistrzami świata z pewnością przykryje gorsze wrażenia ze spotkania z Amerykanami. I choć gra Polaków nadal nie wyglądała idealnie, to pokonanie tak silnego rywala może ich napędzić na ostatnią część fazy grupowej Ligi Narodów przed turniejem finałowym w Gdańsku pod koniec lipca.

Polacy wzięli wszystko w swoje ręce. Diagnoza Grbicia dała kontrolę

Nikola Grbić bardzo konkretnie zdiagnozował, co jego zawodnicy powinni poprawić po klęsce z drużyną trenera Johna Sperawa. W rozmowie z TVP Sport przekazał, że chciałby widzieć lepsze korzystanie z akcji, w których Polacy mają pełną kontrolę nad sytuacją - atakach po pozytywnym przyjęciu i piłkach oddawanych przez przeciwników. Mówił o "lekcji", której udzielili im Amerykanie, ale także, że jest ciekawy reakcji jego zawodników na bolesną porażkę.

I po pierwszym secie Serb mógł być bardzo zadowolony z tego, jak wyglądała odpowiedź Polaków na słabszą postawę dzień wcześniej. Zagrali zdecydowanie najlepszego seta w tym sezonie. Przez większość partii gra była wyrównana i obie drużyny wymieniały się prowadzeniem, ale końcówka należała już do drużyny Grbicia. W jej grze pojawiła się agresja. Do tej pory niezbyt udany mecz w ataku grał Wilfredo Leon, a siłę ognia musiał u Polaków podtrzymywać Bartosz Kurek. Robił to świetnie, ale brakowało mu wsparcia. Wtem pojawił się Leon, który szarpnął kilka piłek, skorzystał z nadarzających się okazji po błędach rywali i dał kadrze kluczowe punkty. Widać było, że się odblokował, także po jego reakcjach na skuteczne ataki.

Wszystko skończyło się zupełnie inaczej, niż w pierwszej partii meczu z USA. Wtedy od stanu 19:19 wszystko wymykało się Polakom spod kontroli. Tym razem właśnie wzięli wszystko w swoje ręce i zupełnie zaskoczyli Włochów. A przy tym wypełniali założenia, które nakreślił im Grbić: korzystali z "freeballi" dostarczanych im przez rywali, spokojnie i mądrze zarządzali atakiem, ale przede wszystkim zupełnie zmienili podejście do meczu. A mental bardzo szybko przełożył się na ich dyspozycję na boisku.

Grbić się krzywił, ale był cierpliwy tak, jak jego siatkarze

Była przede wszystkim siła w zagrywce - zwłaszcza w przypadku Wilfredo Leona i Norberta Hubera. Pozwoliła dobrze wejść w mecz i "podgryzać" Włochów w odpowiednich momentach, nakręcała drużynę. Łatwo było także dostrzec, jak Polakom zależało na poprawie swojej obrony. Byli w niej tak aktywni, że w pewnym momencie grupa kibiców w Rotterdamie zadrżała, gdy w pierwszej partii zderzyli się ze sobą Paweł Zatorski i Grzegorz Łomacz. Libero długo leżał na boisku i trzymał się za swój bark, ale ostatecznie pozbierał się i mógł grać dalej. Seta później zetknęli się jeszcze z Wilfredo Leonem, tym razem jednak o wiele lżej i bez niepotrzebnych urazów.

Zaangażowanie jednak nie zniknęło. Kilka akcji później Tomasz Fornal, gdy piłka tylko odbiła się od jego rąk i poleciała w kierunku trybun hali w Rotterdamie, wrzeszczał na siebie przez dobre kilka sekund i wymachiwał rękami. Reakcja przyjmującego polskiej kadry mogłaby świetnie obrazować nerwy, jakie pojawiły się w końcówce drugiego seta. Wydawało się, że Polacy kontrolują to, co dzieje się w meczu: nie popełniali błędów na zagrywce, a Włosi tak, grali też lepiej od mistrzów świata w bloku, czy mieli bardziej stabilnego atakującego - Bartosz Kurek wyglądał solidniej od Yuriego Romano. Mniej więcej od połowy partii Włosi dołożyli jednak sporo siły na zagrywce i zaczęli sprawiać biało-czerwonym problemy.

Te w pewnym momencie stały się tak duże, że to Włosi prowadzili. Nikola Grbić krzywił się na błędy swoich zawodników, ale był cierpliwy. To słowo podkreślał także, gdy organizatorzy przepytywali go w wywiadzie już przed trzecim setem spotkania - że to właśnie cierpliwość była kluczowa, żeby wygrać dwie pierwsze partie. Bo choć zrobiła się wyrównana walka na sam koniec seta i Włosi mieli dwie okazje, żeby wyrównać stan tego spotkania, to nic z tym nie zrobili. Dla nich to był mecz niewykorzystanych szans, a Polacy walczyli, bronili, ile mogli i kluczowe punkty, choć często po chaotycznych akcjach, zdobyli.

Z Polaków uszło powietrze. Na jednego seta wróciły demony

Włosi - choć grający słabo, zwłaszcza w przypadku ich lidera, rozgrywającego Simone Gianelliego - znaleźli sobie sposób na Polaków. Agresywna i silna zagrywka dała im serię punktów i inicjatywę w trzecim secie. Zrobił się najtrudniejszy fragment meczu dla Polaków. Grali najsłabiej w trakcie całego spotkania, a rywale naciskali i wyszli na zdecydowane, kilkupunktowe prowadzenie.

Z kadry Nikoli Grbicia jakby uszło powietrze, na tego jednego seta wróciły demony z meczu z USA. Bo nie mieli wiele do powiedzenia, a rywale coraz bardziej rośli. Serbski trener lubi mieć materiał do analizy, gdy mecze są nieco dłuższe, ale chyba tym razem wolałby widzieć u zawodników przekonanie i motywację tak dużą, jak gdy kończyli drugiego seta, a nie nieporadność.

Polacy nie mieli punktu zaczepienia i tracili swoje największe atuty - choćby serwis, który nieco uaktywnił się tylko pod koniec partii, czy siłę w ataku, którą do tej pory zapewniał przede wszystkim Bartosz Kurek. Atakujący najpierw osłabł, był nieskuteczny na początku seta, a potem został przez Grbicia ściągnięty z boiska, żeby odpoczął. I bez niego było trudno o taką solidność, jak wcześniej. Włosi się nakręcili i pozostawało mieć nadzieję, że na tym poziomie nie pozostaną na długo.

Włosi nie dosięgali do poziomu Polaków. De Giorgi tylko wściekle krzyczał

Na twarze Polaków szybko wróciły jednak uśmiechy i luźniejsza, spokojna atmosfera gry. Widać, że wcześniej mocno odbiła się na nich trudna końcówka drugiego seta. Teraz gdy podnosili się z bardzo niskiego poziomu po przegranym trzecim secie, o wiele łatwiej było im wrócić do gry w dobrym stylu.

Może czasami brakowało szczelności bloku, uciekały niektóre piłki w obronie, ale wróciła solidność w ataku. Zwłaszcza pewność siebie Wilfredo Leona i Tomasza Fornala na lewym skrzydle. Nie było już potrzeby stawiania wszystkiego na Bartosza Kurka, choć i on dokładał swoje, zwłaszcza na świetnych kontrach w drugiej połowie seta. To był Kurek, którego pamiętamy z najlepszych spotkań w reprezentacyjnej karierze.

Trener De Giorgi chwilami tylko wściekle krzyczał na swoich zawodników, chyba przede wszystkim widząc ich bezradność wobec świetnej zagrywki Polaków. Włosi do najwyższego poziomu gry drużyny Nikoli Grbicia nie dosięgali. A zakończenie meczu asem serwisowym Jakuba Kochanowskiego smakowało pysznie. Po minie, z którą trener Grbić przybijał piątki zawodnikom, widać było, że jemu wręcz wyjątkowo. Jego zespół właśnie pozbierał się po trudnym momencie w najlepszym możliwym stylu. To był wymarzony finał turnieju w Rotterdamie.

Zaufać procesowi

Liga Narodów i cały sezon reprezentacyjny w 2023 roku to proces - kadra ma być gotowa przede wszystkim na jesień, kiedy będzie walczyć o medal mistrzostw Europy i bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. I nawet jeśli polscy siatkarze przyzwyczaili do tego, że zazwyczaj tę drogę przechodzą z niemal samymi zwycięstwami i w najpiękniejszym możliwym stylu gry, to nie znaczy, że tym razem nie mogą nieco pozgrzytać zęby i boleć głowa.

Najważniejsze to wciąż ufać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Mecz z USA mógł to zaufanie nieco zredukować, zachwiać spokojem polskich kibiców, ale zwycięstwo z Włochami powinno przywrócić równowagę. Pewnie, nie jest jeszcze idealnie, choć nie jest też bardzo źle. Nie ma ani przesadnego niepokoju, ani wielkiej radości z pokonania mistrzów świata.

Zwłaszcza że najważniejsze mecze tego etapu gry reprezentacji dopiero przed nami. To one - mecze na Filipinach ze Słowenią, Brazylią, czy rewelacją rozgrywek, Japonią, a potem finały Ligi Narodów w Gdańsku - mają wskazać, w jakim miejscu są zawodnicy Nikoli Grbicia. Pod koniec lipca Serb dostanie sporo odpowiedzi, a polscy kibice dopiero zaczną się martwić, albo napawać pozytywnymi emocjami, wyczekując kluczowych rozstrzygnięć tego sezonu. I oby wtedy to była już twarz Polaków z meczu z Włochami, a nie USA.