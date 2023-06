Polska - Włochy gdzie oglądać? Ważny mecz siatkarzy w Lidze Narodów [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Polscy siatkarze mają za sobą dotkliwą porażkę podczas drugiego turnieju siatkarskiej Ligi Narodów. W sobotnie popołudnie w hali w Rotterdamie ulegli 0:3 Stanom Zjednoczonym i drugi raz przegrali w tegorocznej LN. Wcześniej Biało-Czerwoni pokonali Niemców 3:2 oraz takim samym bilansem setów ograli Holendrów. Na koniec rotterdamskich zmagań siatkarzy Nikoli Grbicia czeka mecz z mistrzami świata - Włochami.

Kurek po porażce nie owijał w bawełnę. "Nie jestem spokojny"

Polska - Włochy w Lidze Narodów. Pierwszy mecz od czasu finału mistrzostw świata

Rywalizacja Polaków z Włochami to jeden z siatkarskich klasyków. Ostatni raz obie drużyny miały okazję grać przeciwko sobie w finale ubiegłorocznych mistrzostw świata. Chociaż Polska wygrała pierwszego seta, to w kolejnych trzech to siatkarze z Półwyspu Apenińskiego prowadzili grę i pewnie sięgnęli po złoty medal, wygrywając cały mecz 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).

W trwającej Lidze Narodów Włosi mają identyczny bilans spotkań, jak polscy siatkarze. Również wygrali pięć z siedmiu spotkań (z Kubą, Niemcami, Iranem, Chinami i Serbią), a przegrali z Argentyńczykami i Stanami Zjednoczonymi. Aktualnie w tabeli to nasi niedzielni rywale są na szóstym miejscu, a Polacy na siódmym. Zwycięzca tego spotkania będzie pewny miejsca w czołowej piątce po tym weekendzie.

Liga Narodów w siatkarzy. Gdzie i o której oglądać mecz Polska - Włochy dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Spotkanie siatkarskiej Ligi Narodów Polska - Włochy odbędzie się w niedzielę 25 czerwca o godzinie 12:30. Transmisję z tego meczu będzie można obejrzeć w TVP 1 oraz Polsacie Sport. Starcie będzie też dostępne online na stronie sport.tvp.pl i na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji z tego wydarzenia na stronie Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.