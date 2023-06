Mistrz poważnie zaniepokojony. Gra polskich siatkarzy budzi trwogę. Nawiązał do piłkarzy

To był drugi bardzo zły mecz polskich siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów. W turnieju w Nagoi przegraliśmy 0:3 z Serbią, a teraz w Rotterdamie żadnych szans nie dali nam Amerykanie.

- Generalnie nasza gra wygląda gorzej, niż się spodziewaliśmy - mówi w rozmowie ze Sport.pl Ryszard Bosek, oceniając wszystkie mecze Polaków w VNL 2023. Nasz zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia pokonał Francję 3:1, Iran 3:2 i Bułgarię 3:2, następnie przegrał z Serbią 0:3, wygrał z Niemcami 3:2 i z Holendrami 3:2, a teraz uległ USA 0:3 i na koniec turnieju w Rotterdamie w niedzielę zagra z Włochami.

"Jak się zaczniemy obawiać, to będzie niedobrze"

- W ogóle nie ma się z czego cieszyć - uważa Bosek. - Amerykanie to dobra drużyna i na pewno na innym etapie niż nasza. U nas trener ma problemy, bo część zawodników odpoczywała, część trenowała, był zamęt, nasi siatkarze szli różnymi cyklami - dodaje.

Rzeczywiście, w Nagoi i w Rotterdamie gramy praktycznie zupełnie innymi składami. A na debiut w tym sezonie reprezentacyjnym czekają jeszcze m.in. główny rozgrywający Marcin Janusz i bardzo cenny, wszechstronny przyjmujący Aleksander Śliwka.

Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz czy Tomasz Fornal, których oglądamy w Rotterdamie, dobre granie przeplatają słabym. To nic niezwykłego w tej fazie sezonu - dla nas runda zasadnicza Ligi Narodów to granie tylko przygotowawcze do turnieju finałowego w Gdańsku, a przede wszystkim do mistrzostw Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września oraz do jeszcze późniejszych kwalifikacji olimpijskich.

- Wszyscy nasi siatkarze wyglądają, jakby byli po ciężkiej sile. Są niedokładni, wolni, grają jakby mieli pozakładane obciążniki - zauważa Bosek. - Ale przydarzył im się już drugi słaby mecz i na pewno zespół musi wyciągnąć wnioski. Bo jak się zaczniemy obawiać, to będzie niedobrze - dodaje były mistrz i były trener reprezentacji.

Z mistrzami świata tak nie można. "Trzeba by było budować od zera"

Bosek uważa, że ważny ze względów mentalnych będzie dla nas niedzielny mecz z Włochami. To będzie starcie naszych wicemistrzów świata mających kłopoty z mistrzami świata, którzy wygrali właśnie pięć meczów z rzędu. - Gdybyśmy znów zagrali źle i przegrali 0:3, to wtedy trzeba by było budować pewność siebie od zera - mówi Bosek. I dodaje: "Ja cały czas w tę drużynę wierzę. Mamy reprezentację tak silną, że sukcesów mogłoby nie być tylko wtedy, gdyby trener się gdzieś zgubił w przygotowaniach".

Oczywiście ta wypowiedź Boska nie znaczy, że jego zdaniem Grbić się zgubił. - Takie gorsze mecze się zdarzają, zwłaszcza przy mocnych obciążeniach na treningach. Brakowało jakości, świeżości, wszystkiego. Duże zastrzeżenia można mieć do rozgrywających. Ale po prostu wszyscy muszą wyciągnąć wnioski i poszukać jakichś pozytywów - mówi mistrz świata z 1974 roku i mistrz olimpijski z igrzysk Montreal 1976.

- Męczymy się, gdy oglądamy takie mecze. Tym bardziej że porażek w sportach zespołowych mamy ostatnio za dużo. Ale wierzę, że wkrótce przyjdą zwycięstwa - podsumowuje Ryszard Bosek.