Didżej zagrał "Świat według Kiepskich". Polacy za mocno się wczuli. Byli kiepscy

Od kilku dni w hali Ahoy w Rotterdamie trwa impreza dla Polaków mieszkających w Holandii. Na meczach siatkarskiej Ligi Narodów miejscowy didżej gra polską muzykę, a na trybunach jest wesoło i kolorowo, nawet jeśli nasi siatkarze się męczą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy finału LM w Turynie. Nikola Grbić wyrzucony z boiska przez koncert Sama Smitha

Podopieczni Nikoli Grbicia męczyli się z Niemcami i Holendrami, ale zwycięstwa wymęczyli - w obu przypadkach 3:2, po tie-breakach. Niestety, zbyt mocno falująca dotąd forma Polaków w meczu z kadrą USA nawet nie falowała. Tym razem po prostu zupełnie nie było na co popatrzeć.

Polacy rozbici w hicie Ligi Narodów. To nie tak miało być

Leon bezradny, Kurek bezradny - nic nie działało

Obiecujący był jedynie początek meczu. Przy zagrywce Norberta Hubera wyszliśmy na prowadzenie 4:0. Ale już kilka minut później po autowym ataku Bartosza Kurka przegrywaliśmy 5:6. I choć graliśmy na galowo - Kurek na ataku, Grzegorz Łomacz na rozegraniu, Wilfredo Leon i Bartosz Bednorz na przyjęciu, Jakub Kochanowski i Huber na środku oraz Paweł Zatorski na libero to najmocniejszy skład, jaki możemy wystawić w tym momencie - to graliśmy tylko tak, jak nam na to pozwalali Amerykanie. A nie pozwolili nam niemal na nic.

Przyzwoicie było tylko do stanu 19:17 w pierwszym secie. Później ekipa Stanów Zjednoczonych wrzuciła wyższy bieg i odjechała. Cztery stracone przez nas punkty z rzędu dały kadrze USA prowadzenie 21:19. A taka seria rywali była możliwa dzięki ich świetnej zagrywce. Odrzucenie Polaków od siatki przekładało się na bardzo złe wystawy Łomacza i coraz większą nieskuteczność naszego ataku. Kurek skończył pierwszą partię z trzema punktami na dziewięć zbić, a Leon z dwoma na 10.

Słaby w ataku (w sumie 3/13), bardzo niepewny w przyjęciu (tylko 20 proc. pozytywnego odbioru, a Amerykanie zrobili na nim dwa asy serwisowe) i nieprzydatny tym razem ani na zagrywce (cztery próby, dwa błędy, bez asa), ani w bloku Leon zszedł z boiska już przy wyniku 6:12 w drugim secie. W jego miejsce wszedł Tomasz Fornal. Ale drużyny niedomagającej w zbyt wielu elementach nie zbawił.

Kiepska siatkówka Polaków

Proroczy okazał się wybór utworu, jakiego rotterdamski didżej dokonał przy wyniku 19:19 w pierwszym secie. Tak, niestety, tytuł "Świat według Kiepskich" pasował do kiepskiej siatkówki, jaką później graliśmy już do samego końca.

Ten didżej grywa też w trakcie meczów Polaków "Ściernisko", w którym bracia Golec śpiewają: "Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco". Być może, oby, prawdopodobnie - na pewno możemy się spodziewać, że z biegiem sezonu polscy siatkarze się rozkręcą. Na razie naprawdę grają w Lidze Narodów tak, jakby trener Grbić pozakładał im plecaki z co najmniej 10-kilogramowym obciążeniem.

3:1 z Francją, 3:2 z Iranem, 3:2 z Bułgarią, 0:3 z Serbią, 3:2 z Niemcami, 3:2 z Holandią, 0:3 z USA - to komplet naszych wyników. Średnich jak na wicemistrzów świata. A i tak wyniki są naprawdę lepsze od gry, jaką pokazujemy.

Klamka zapadła. FIVB podjęła kluczową decyzję ws. Rosji i Białorusi

Oczywiście my wciąż jesteśmy bez głównego rozgrywającego Marcina Janusza, cały czas gramy bez sprytnego, inteligentnego i wszechstronnego Aleksandra Śliwki, a Kurek, Leon czy Fornal dopiero teraz w Rotterdamie na nowo wprowadzają się do kadry. Ale serce kibica chciałoby się już mocniej pocieszyć. Na pewno nie tylko z możliwości zobaczenia na obczyźnie swoich siatkarzy. Na pewno kibic w Rotterdamie chętniej potańczyłby z radości, a nie tylko do tego, co zaproponuje miejscowy didżej.

Teraz mistrzowie świata. Trochę strach

W niedzielę, na zakończenie swojego drugiego turnieju VNL 2023, nasi wicemistrzowie świata zmierzą się z mistrzami świata. Włosi po 0:3 z Argentyną i 0:3 z USA na samym początku rozgrywek mają teraz serię pięciu zwycięstw - 3:1 z Kubą, 3:1 z Niemcami, 3:0 z Iranem, 3:0 z Chinami i 3:0 z Serbią. Polscy kibice w Rotterdamie są świetni, przy piłce meczowej dla USA rozlegało się gromkie "Polska! Polska", generalnie marne granie naszych siatkarzy humorów im nie zepsuło nawet na moment.

Po gładko przegranym przez Polaków meczu zobaczyliśmy w transmisji obrazek fetującej kadry USA, a w tle słyszeliśmy "Dziękujemy!" skandowane do naszych siatkarzy przez naszych kibiców. Naprawdę warto byłoby dać tym kibicom w niedzielę coś więcej niż tylko kolejną okazję do spotkania się w hali. I choć najważniejsze momenty sezonu daleko (mistrzostwa Europy na przełomie sierpnia i września, a dopiero po nich kwalifikacje olimpijskie), to dobrze byłoby też zacząć budować swoją grę i swoją pewność siebie.

Leon odpowiedział na skandaliczne słowa Bartmana

Z USA przegraliśmy w ataku 29:38, w bloku 6:8, w zagrywce 2:7, a w sumie w małych punktach aż 59:75. My wyglądaliśmy, jakbyśmy zapomnieli podstawy tej gry, a oni na naszym tle błyszczeli. To musi boleć, nieważne, że stawka meczu była niewielka (my i tak awansujemy do turnieju finałowej Ligi Narodów, który w drugiej połowie lipca odbędzie się w Gdańsku). I z tego musimy wyciągnąć wnioski. Oraz powiedzieć sobie w szatni kilka męskich słów.