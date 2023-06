Oto tabela Ligi Narodów po klęsce Polaków

Dotychczasowe spotkania polskich siatkarzy podczas drugiego turnieju Ligi Narodów w Rotterdamie dostarczały sporo emocji. W środę zawodnicy Nikoli Grbicia pokonali po wyrównanej walce 3:2 reprezentację Niemiec. Takim samym rezultatem zakończyło się czwartkowe spotkanie z Holendrami. Choć nasi zawodnicy odnieśli dwa zwycięstwa, stracili cenne dwa punkty do tabeli rozgrywek.

Polacy przegrali drugi mecz. Oto aktualna tabela Ligi Narodów

W sobotę Polaków czekało starcie z groźnymi rywalami, Amerykanami, czyli wiceliderami rozgrywek. Zawodnicy Johna Sperawa w siedmiu dotychczasowych spotkaniach stracili tylko cztery sety (przy 12 Polaków), co stawiało ich roli faworytów. Pierwszy set był bardzo wyrównany, ale w decydujących fragmentach lepiej spisali się zawodnicy z USA, którzy wygrali 25:22. Kolejna partia to znaczny spadek dyspozycji Polaków, który skrzętnie wykorzystali solidni rywale, zwyciężając do 18. Również trzeci set padł łupem rywali, co przełożyło się na zwycięstwo Amerykanów 3:0 (25:22, 25:18, 25:19).

Druga porażka Polaków (po wcześniejszej przegranej 0:3 z Serbią) przełożyła się na spadek na szóste miejsce w klasyfikacji Ligi Narodów. Zawodnicy Grbicia nadal mają w dorobku 11 punktów, ale pogorszyli bilans setów, który teraz wynosi 15:15. Amerykanie zostali z kolei nowymi liderami rozgrywek (21 pkt).

Sytuacja na czele tabeli może szybko ulec zmianie. Wszystko za sprawą trwającego meczu Japończyków z Argentyńczykami, a ósme już zwycięstwo ekipy z Azji pozwoli jej wrócić na szczyt. Podium uzupełniają Słoweńcy, a naszych siatkarzy wyprzedzają jeszcze reprezentacje Argentyny i Włoch.

Liga Narodów. Tabela po drugiej porażce Polaków:

USA - 21 pkt, 7 zwycięstw, 1 porażka, 22:4 Japonia - 20 pkt, 7 zwycięstw, bilans setów 21:5 Słowenia - 18 pkt, 6 zwycięstw, 1 porażka, 18:7 Argentyna - 15 pkt, 5 zwycięstw, 2 porażki, 18:10 Włochy - 15 pkt, 5 zwycięstw, 2 porażki, 15:8 Polska - 11 pkt, 5 zwycięstw, 2 porażki, 15:15 Brazylia - 13 pkt, 4 zwycięstwa, 2 porażki, 16:10 Holandia - 11 pkt, 3 zwycięstwa, 3 porażki, 13:9 Serbia - 9 pkt, 3 zwycięstwa, 4 porażki, 12:13 Iran - 7 pkt, 2 zwycięstwa, 5 porażek, 8:16 Francja - 6 pkt, 2 zwycięstwa, 4 porażki, 10:13 Kanada - 5 pkt, 2 zwycięstwa, 5 porażek, 9:18 Bułgaria - 5 pkt, 1 zwycięstwo, 6 porażek, 8:18 Niemcy - 4 pkt, 1 zwycięstwo, 6 porażek, 8:19 Kuba - 3 pkt, 1 zwycięstwo, 6 porażek, 7:20 Chiny - 2 pkt, 1 zwycięstwo, 6 porażek, 5:20

W niedzielę Polaków czeka ostatnie spotkanie podczas turnieju w Rotterdamie. O godzinie 12:30 zmierzą się z Włochami, z którymi przegrali w finale ubiegłorocznych mistrzostw świata.