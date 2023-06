Polacy rozbici w hicie Ligi Narodów. To nie tak miało być

Reprezentacja Polski rywalizuje w drugim turnieju Ligi Narodów w sezonie 2023. Na początku kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia grała cztery mecze w japońskiej Nagoyi i wygrała trzy z nich. Teraz biało-czerwoni grają swoje spotkania w Rotterdamie, gdzie wygrali 3:2 z Niemcami oraz Holandią. - Oni wszyscy muszą - nie chcę powiedzieć, że porzucić nawyki - ale nieco zaadaptować się do systemu, który mamy w kadrze - stwierdził Grbić w rozmowie ze Sport.pl, mówiąc o pracy nad zmianami w naszej kadrze. Teraz Polacy rywalizowali z kadrą USA, z którą wygrała 3:2 w ćwierćfinale zeszłorocznego mundialu.

USA dało Polakom lekcję siatkówki. Byli lepsi w każdym możliwym elemencie

Od początku poziom spotkania stał na bardzo wysokim poziomie. Polacy prowadzili już 4:0, ale Amerykanie błyskawicznie odrobili tę stratę. W zasadzie zespoły grały punkt za punkt, ciężko było uzyskać więcej niż jeden-dwa punkty przewagi. Po naszej stronie można było się przyczepić do decyzyjności Wilfredo Leona. W końcówce do głosu mocniej zaczęli dochodzić Amerykanie m.in. za sprawą Toreya Defalco. Finalnie rywale wygrali seta 25:22. I to USA lepiej weszła w drugiego seta.

Amerykanie zaczęli od prowadzenia dwoma punktami, a z czasem ich przewaga zwiększyła się do pięciu-sześciu punktów. Daleka od ideału była nasza skuteczność w ataku, myliliśmy się z zagrywki. Była widoczna spora dysproporcja w naszej grze. Ciężko było wskazać element, w którym poziom był mniej więcej podobny do ostatnich spotkań. A Amerykanie dobrze grali z kontry, grali przesunięte krótkie w dobrym tempie i zwykle się nie mylili. Gra naszej kadry pozostawiała bardzo dużo do życzenia. USA wygrało seta 25:18.

W trzecim secie wróciła rywalizacja punkt za punkt, ale im dalej w mecz, tym Amerykanie stopniowo budowali sobie dwu- lub trzypunktową przewagę. Po obu stronach było sporo pomyłek z zagrywki, ale biało-czerwoni nie byli w stanie zbudować niczego więcej poza błędami po stronie przeciwników. W pewnym momencie rywale odjechali Polakom i szybko przypieczętowali wygraną w meczu, kończąc seta 25:19.

To dotkliwa porażka dla naszej reprezentacji. "To jeszcze czas na popełnianie błędów" - stwierdził Tomasz Swędrowski, komentujący ten mecz w Polsacie Sport. To druga porażka Polaków w Lidze Narodów, wcześniej ulegli 0:3 Serbii w pierwszym turnieju w Nagoyi.

Reprezentacja Polski zagra ostatni mecz drugiego turnieju Ligi Narodów w niedzielę 25 czerwca. Rywalem biało-czerwonych będą Włosi, którzy mają 15 punktów po siedmiu meczach i są tuż nad Polską w tabeli. Relacja tekstowa na żywo od godz. 12:30 w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.