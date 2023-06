Rewolucja na mistrzostwach świata w siatkówce! Jest oficjalna decyzja

Według najnowszego harmonogramu zmagań reprezentacji w 2025 oraz 2027 roku czekają nas mistrzostwa świata. To zmiana przełomowa, gdyż dotychczas siatkarski mundial odbywał się co cztery lata.

Nowy format rozgrywek siatkarskich. Mundial co dwa lata

"Dostosowania te są częścią ciągłych wysiłków FIVB mających na celu usprawnienie międzynarodowego kalendarza siatkówki, mające na celu poprawę ogólnych wrażeń fanów, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia sportowców, a także potrzeb innych kluczowych interesariuszy siatkówki" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Nowy format zmagań reprezentacyjnych siatkówka screen: https://www.fivb.com/en/about/news/volleyball-calendar-2025-2028-approved-by-the-fivb?id=100917

Zmianie ulegnie również format mistrzostwach świata. Jest on doskonale znany kibicom z piłkarskiego odpowiednika, gdyż FIVB rozszerzyło grono uczestników czempionatu do 32 państw - wśród mężczyzn i kobiet. Zostaną one podzielone na osiem grupy po cztery zespoły. Rywalizować będą one w systemie każdy z każdym. Awans do fazy pucharowej uzyskają dwie najlepsze ekipy. Ten etap składać się będzie z 1/8 finału, ćwierćfinału, półfinału oraz finału. W sumie w 17 dni ma zostać rozegranych 64 spotkania.

MŚ w siatkówce rozszerzono do 32 państw screen: https://www.fivb.com/en/about/news/volleyball-calendar-2025-2028-approved-by-the-fivb?id=100917

Automatyczny awans do mistrzostw świata uzyska gospodarz wraz z aktualną drużyną dzierżąca ten tytuł. Ponadto mogą na to liczyć również medaliści każdych mistrzostw kontynentalnych. O pozostałych miejscach zadecyduje światowy ranking FIVB na zakończenie roku, który poprzedzi mundial.

Zmiany zaszły również w procesie eliminacyjnym do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, które w 2028 roku obędą się w Los Angeles. Oprócz gospodarza USA, udział w turnieju wezmą również mistrzowie kontynentów z 2026 oraz medaliści mistrzostw świata z 2027 roku, a także trzy następne nacje według światowego rankingu FIVB.

Reprezentacja Polski jest trzykrotnym złotym medalistą mistrzostw świata w siatkówce. Dokonała tego w 1974, 2014 oraz 2018 roku. Miała szansę na trzecią obronę tytułu z rzędu, lecz w zeszłym roku uległa w finale Włochom i musiała zadowolić się srebrem. Na drugi miejscu podium stanęli również w 2006 roku.