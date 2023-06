Wilfredo Leonie, nie musisz śpiewać - graj

Pięć euro - tylko tyle zapłacił Polak mieszkający w Holandii za obejrzenie każdego seta rozgrywanego przez naszych siatkarzy w Rotterdamie. Skąd taka promocja?

Kibicom zapewniają ją gracze prowadzeni przez Nikolę Grbicia. Jak dowiadujemy się od Polaków mieszkających w Rotterdamie, bilety na mecze można kupić za 25 euro. A zatem przy pięciu setach, jakie nasza kadra rozegrała zarówno z Niemcami, jak i z Holendrami, wychodzi po zaledwie pięć euro za obejrzenie seta.

Czerwcowe wieczory można spędzić przyjemniej niż z polskimi siatkarzami

Oczywiście oba mecze Polaków rozegrane w Rotterdamie były za długie. My mamy taki potencjał, żeby Niemców i Holendrów pokonywać za trzy punkty (3:0 lub 3:1). Ale dopóki wygrywamy i nie tracimy punktów w rankingu FIVB (jesteśmy liderami), dopóty trudno rozdzierać szaty.

Owszem, oglądanie gry Polaków wcale nie jest najprzyjemniejszą opcją na piękne czerwcowe wieczory. 3:2 z Niemcami i 3:2 z Holenderami to kolejne "tylko" 3:2 po tych z Iranem i Bułgarią. W Nagoi i Rotterdamie rozegraliśmy w sumie już sześć meczów Ligi Narodów 2023 - wygraliśmy pięć, a z tych wszystkich zwycięstw prawie wszystkie wymęczyliśmy. Wyraźnie pokonaliśmy tylko Francję - 3:1.

Ale jest ważne "ale"

Ale - jeszcze raz - wygrywamy i chociaż chciałoby się od naszych siatkarzy lepszej rozrywki, to na taką po prostu trzeba cierpliwie poczekać.

A już na pewno warto cierpliwie poczekać aż w pełni wkomponuje się w nasz zespół Wilfredo Leon, czyli człowiek, który od lat w siatkarskim świecie zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

Polscy siatkarze mieli wielkie problemy. Ale potem wszedł Leon i odwrócili losy meczu

Były reprezentant Kuby w ubiegłym sezonie nie grał w kadrze Polski przez kontuzję, która - choć została wyleczona - w ocenie trenera Grbicia nie gwarantowała, że przyjmujący dojdzie do formy, jakiej trzeba, by występować w mistrzostwach świata. Teraz Leon jest po nieudanym sezonie klubowym. Z Perugią wygrywał mecze seryjnie, aż przyszły te najważniejsze i wszystkie przegrał. Ale przecież nie sam. To wciąż zawodnik z ogromną siłą ataku. Ktoś, kogo chciałaby mieć każda reprezentacja świata. I ktoś, kto wybrał Polskę.

Leon = lider

Wiele lat temu Leon mógł przyjąć ofertę Rosji, na pewno byłby dzięki temu jeszcze bogatszy, a szanse na międzynarodowe sukcesy miałby podobne jak u nas. Ale po tym jak opuścił trudną do życia Kubę postanowił związać się z Polską i związał się naprawdę. Wilfredo ma polską żonę, a z nią troje dzieci, mówi po polsku, ma w Toruniu swój siatkarski klub, a żeby grać w naszej drużynie narodowej, czekał kilka lat, aż minęła karencja za wcześniejsze granie dla Kuby. I teraz Polska to jest też jego kadra.

Zbigniew Bartman, nasz były kadrowicz, po meczu z Niemcami powiedział w studiu TVP Sport: "Jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, a polskiego nie śpiewa. To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski".

Były reprezentant Polski atakuje Wilfredo Leona. "Hymn kubański by zaśpiewał"

Trudno zgadywać czy do Wilfredo ta pseudokrytyka dotarła. Jeśli tak - odpowiedział znakomicie. Jeśli nie - po prostu znów dowiódł, że może i nie śpiewa, ale coś tam gra.

W ataku kosmiczne 13/18, do tego punkt blokiem, a wszystko zbudowane w zaledwie dwa sety z kawałkiem. Taki bilans Leon wypracował przeciw Holandii, z którą zagrał dopiero wtedy, gdy trener Grbić postanowił ratować sytuację. Po bardzo falującej grze nasza drużyna przegrywała w setach 1:2. Leon na boisku pojawił się dopiero przy wyniku 1:1 i 11:18. Od czwartego seta na boisku z wyjściowego składu zostali tylko Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski.

Kochanowski miał świetne zagrywki (aż pięć asów!) i ważne ataki i to on - z 17 punktami - był w sumie naszym najlepiej punktującym graczem tego meczu. Ale Leon był tak samo kluczowy. A może nawet jeszcze bardziej. To on był naszą superbronią stanowiącą odpowiedź na Nimira, który dla Holandii skończył 21 z 37 ataków, a zatem też miał skuteczność dobrą, ale nie aż tak rewelacyjną, jak nasz lider ofensywny.

Drzyzga też nie śpiewał. I Winiarski

Lider - Leon bezsprzecznie może nim być i już nim bywał. Za nim trudne chwile, ale za nim też mnóstwo wielkich, trudnych meczów. Przypomnijmy sobie ten nasz najtrudniejszy, najbardziej rozczarowujący w ostatnich latach. To oczywiście igrzyska olimpijskie w Tokio i przegrany 2:3 ćwierćfinał z Francuzami. Leon i Kurek zdecydowanie nie wymiękli na robocie, do nich nie można było mieć pretensji.

Ważna zmiana w sytuacji Polaków po wygranej z Holandią. Oto tabela Ligi Narodów

Tyle sportowo. A po ludzku - czy naprawdę można mieć do kogoś aż taki żal o to, że nie śpiewa albo, że śpiewa? Może w takim razie Vital Heynen prowadząc Polskę nie powinien śpiewać naszego hymnu? Może nie powinien też tego robić wcześniej Stephane Antiga? A może śpiewać go powinien Michał Winiarski, występując teraz w roli trenera niemieckiej kadry walczącej z Polską? A dlaczego "Mazurka Dąbrowskiego" nie śpiewał Fabian Drzyzga?

A może jednak skupmy się na grze? I każdy na sobie? Z tego może być więcej pożytku niż z nieakceptowania rzeczywistości.