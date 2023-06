Reprezentant Polski opowiedział o telefonie od zapłakanej matki. "To mi pomogło"

Tomasz Fornal, który marzył o zdobyciu Ligi Mistrzów, po zwycięstwie ZAKSY 3:2 z Jastrzębskim Węglem przez kilka dni nie mógł dojść do siebie. Reprezentant Polski w rozmowie z TVP Sport przyznał, że bardzo pomógł mu telefon od zapłakanej mamy.

Tomasz Fornal o wsparciu mamy. "To było bardzo miłe i mi pomogło"

Nerwy Fornala było widać jeszcze na boisku, podczas ceremonii dekoracji. Siatkarz ze srebrnym medalem na szyi nie mógł pogodzić się z porażką. Kamery uchwyciły, gdy reprezentant Polski wraz z drużyną stał na podeście, a kapitan Jastrzębskiego Węgla, Benjamin Toniutti, ustawił czek na środku podestu, tuż przed Fornalem. Ten szybko go przejął i natychmiastowo odrzucił.

Jak przyznał w wyżej wspomnianym wywiadzie Fornal, tak mocno przejął się przegraną w elitarnych rozgrywkach, że przez kilka dni nie chciał do nikogo się odezwać.

Przyznał, że to, co pomogło mu najbardziej w tamtym czasie to telefon od mamy, które przez słuchawkę przekazała mu piękne słowa. - To był trudny okres. Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie zapłakana mama i powiedziała, że to duma mieć takiego syna jak ja. To było bardzo miłe i mi pomogło, mimo że przez pierwsze trzy, cztery dni po tamtym meczu nie chciałem mieć z nikim kontaktu - powiedział.

Tomasz Fornal od 2018 roku powoływany jest na zgrupowania reprezentacji Polski. Obecnie nasza drużyna narodowa walczy w turnieju Ligi Narodów w Rotterdamie. Polacy pokonali w czwartek reprezentację Holandii 3:2, a kolejny mecz kadry odbędzie się 24 czerwca, w którym Biało-Czerwoni zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi.