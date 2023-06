Liga Narodów. O której grają polscy siatkarze? Kiedy mecz Holandia - Polska? [TRANSMISJA TV]

Reprezentacja Polski bardzo dobrze poradziła sobie podczas pierwszego turnieju tegorocznej Ligi Narodów w Nagoi. Odniosła trzy zwycięstwa w czterech meczach - wygrała 3:2 z Bułgarią i Iranem oraz 3:1 z Francją. Potknięcie przydarzyło się w spotkaniu z Serbią 0:3. Po kilku dniach przerwy Biało-Czerwoni zameldowali się w Rotterdamie, gdzie ich pierwszym rywalem była reprezentacja Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Liga Narodów 2023. O której Holandia - Polska? Biało-Czerwoni powalczą o piąty triumf

Polacy przystąpili do rywalizacji z drużyną Michała Winiarskiego w mocnym składzie. Do gry wrócili m.in. Bartosz Kurek czy Wilfredo Leon. Mecz był prawdziwą sinusoidą w wykonaniu Biało-Czerwonych - wygrali wysoko trzeciego seta, by w kolejnym równie widowiskowo przegrać. W ich grze było dużo nerwowości, ale ostatecznie doprowadzili do tie-breaka. W nim zespół Nikoli Grbicia spisał się lepiej od rywali i odniósł czwarte zwycięstwo w Lidze Narodów.

Były reprezentant Polski atakuje Wilfredo Leona. "Hymn kubański by zaśpiewał"

Kolejnym przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie gospodarz turnieju, a więc Holandia, która znajduje się tuż za ich plecami - na siódmej lokacie. Drużyna z Niderlandów zgromadziła na koncie dziesięć punktów. Wygrała z Kubą (3:0), Niemcami (3:0) i Chinami (3:0), natomiast poniosła porażkę ze Stanami Zjednoczonymi (0:3) i Argentyną (2:3).

Choć Holandia jest silnym zespołem, to właśnie drużyna Nikoli Grbicia będzie faworytem starcia. Przemawia za tym przede wszystkim bezpośredni bilans meczów tych ekip. Po raz ostatni Polacy oficjalnie zaznali smaku porażki przeciwko rywalom przed niemal... dwudziestoma laty. Miało to miejsce 7 września 2003 roku - wówczas Holandia dopiero po tie-breaku wygrała 3:2.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Sceny jak z "Kosmicznego meczu" w Lidze Narodów. Rywalom Polaków ktoś zabrał talent [WIDEO]

Holandia - Polska. O której godzinie grają dzisiaj siatkarze? Transmisja TV, stream online

Mecz Holandia - Polska odbędzie się w czwartek 22 czerwca. Początek spotkania o godzinie 20:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport, TVP 1 oraz TVP SPORT. Stream online będzie z kolei dostępny na stronie Sport.tvp.pl oraz w aplikacjach mobilnych TVP Sport i Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.