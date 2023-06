Burza w Skrze. Wyrzucili zawodnika mimo ważnego kontraktu. Dowiedział się z mediów

Końcem ubiegłego tygodnia polskie media obiegły szokujące wydarzenia w Skrze Bełchatów. Drużyna, która zanotowała katastrofalny sezon, powiadomiła za pomocą mediów społecznościowych o zwolnieniu libero Kacpra Piechockiego. Co ciekawe wieloletni zawodnik i wychowanek klubu nie wiedział wcześniej, że dziewięciokrotni mistrzowie Polski planują taki ruch.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny: Męczy mnie już to pytanie

Prezes Skry o zwolnieniu Piechockiego. "Prezentował nieadekwatne parametry sportowe"

Do zamieszania w bełchatowskim klubie odniósł się prezes Piotr Bielarczyk. W rozmowie z TVP Sport w mocnych słowach określił stanowisko władz i wytłumaczył podjętą decyzję. - W naszej ocenie warunki kontraktu były nierynkowe i nieadekwatne do umiejętności tego zawodnika. W naszym planie nie zakładaliśmy utrzymania zawodnika, którego wynagrodzenie miałoby być jednym z najwyższych w drużynie w sytuacji, kiedy prezentował nieadekwatne parametry sportowe. Klubu, w sytuacji finansowej, którą zastaliśmy, nie stać na zawodnika o tak wysokim podpisanym wcześniej kontrakcie - stwierdził wprost.

Reprezentant Polski wbił szpilkę trenerowi. Dostał ripostę

- Jako jedyny w klubie miał podpisany trzyletni kontrakt. Po drugim roku współpracy pojawiły się przesłanki do jego rozwiązania. Żaden z pozostałych zawodników nie mógł liczyć na tak długą umowę. Jako jedyny też miał kontrakt, który co roku zwiększał jego wynagrodzenie o mniej więcej dziesięć procent. Co więcej, dokument zawierał gwarancje, które określały, że nawet w przypadku ciężkiej kontuzji przez bardzo długi okres ma prawo otrzymywać pełne wynagrodzenie - dodał prezes, który zastąpił na tym stanowisku Konrada Piechockiego, czyli ojca byłego już libero Skry.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Nagła zmiana w kadrze siatkarzy. Wypadł rewelacyjny debiutant

Bielarczyk zapewnił przy okazji, że były prowadzone rozmowy na temat nowej oferty współpracy. Piechocki nie odniósł się jednak do nich, więc klub wysłał do niego pismo zawierające wypowiedzenie kontraktu.