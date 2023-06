Reprezentant Polski wbił szpilkę trenerowi. Dostał ripostę

Kamil Semeniuk latem zeszłego roku przeniósł się z Zaksy Kędzierzyn-Koźle do Sir Safety Perugia. Przychodził tam jako zwycięzca Ligi Mistrzów oraz zdobywca nagrody dla najlepszego siatkarza w Europie. We Włoszech dalej miał walczyć o najwyższe cele, lecz nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami.

Kamil Semeniuk zabrał głos po rozczarowującym sezonie Perugii. Andrea Anastasi odpowiada

Zespół prowadzony wówczas przez Andreę Anastasiego, w którym grał również Wilfredo Leon, rozpoczął sezon w imponującym stylu i wygrywał mecz za meczem, jednak w decydującym momencie rozczarował. W ciągu kilkunastu dni poniósł kilka porażek, przez które odpadł z Ligi Mistrzów (1/2 finału z ZAKSĄ) i walki o mistrzostwo Włoch (1/4 finału z Milano). Później przegrał również rywalizację o piąte miejsce w lidze, przez co w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach. To kosztowało trenera posadę.

W rozmowie z "Super Expressem" Semeniuk nie potrafił wskazać, dlaczego drużyna wpadła w aż taki dołek. - Każdy do dzisiaj się zastanawia, jak to się stało, że po serii ponad 30 zwycięstw nasza gra zaczęła kuleć i wszystko przestało działać - powiedział. Miał jednak zastrzeżenia co do treningów. - Trzeba dobrego trenera, który będzie chciał nad tym pracować i tego pilnować. Tymczasem zdarzały się sytuacje, że niektórzy przychodzili na siłownię i nie wiadomo było, czy są w pracy, czy na spotkaniu z kolegami, bo wychodzili po półgodzinie, 45 minutach - dodał.

Nagła zmiana w kadrze siatkarzy. Wypadł rewelacyjny debiutant

Anastasi długo nie szukał pracy i ostatnio został zatrudniony przez Piacenzę. Na powitalnej konferencji prasowej pojawił się temat jego pracy w Perugii i fali krytyki, jaka na niego spadła. Odniósł się między innymi do słów Semeniuka. - Przykro mi, że był tak sfrustrowany i zły na wszystkich. Na mnie, kolegów z drużyny, klub, Włochy. Nie zauważyłem. Mam nadzieję, że będzie miał okazję bardziej docenić Włochy - stwierdził cytowany przez portal ivolleymagazine.it. Zaznaczył, że "bardzo dobrze dogadywał się ze sztabem, zawodnikami i klubem", nie miał także problemu ze słowami kontrowersyjnego właściciela Gino Sirciego. - Jeśli chcesz być trenerem, lepiej zaakceptuj krytykę - oznajmił.

62-letni szkoleniowiec uważa, że ostatni sezon nie był zupełnie stracony. O słabszych wynikach zadecydował gorszy okres, na który mogły mieć wpływ czynniki pozasportowe. - Utknęliśmy na 10 dni. W tym okresie mieliśmy też niewygodne mecze wyjazdowe, takie jak ten w Polsce w półfinale Ligi Mistrzów. Jakość podróży jest kluczowa. ZAKSA przyleciała do Perugii prywatnym lotem. My natomiast podróżowaliśmy liniami Ryanair. Przegraliśmy z Milano i Polakami, i na tym sezon się zakończył. Ale powtarzam, doświadczenie, które zdobyłem, było wspaniałe - wyjaśnił.

Sukces polskich siatkarek! Tak dobrze nie było od lat

Kamil Semeniuk zagrał w pierwszym tygodniu Ligi Narodów. Na drugi nie pojedzie

Po zakończeniu debiutanckiego sezonu we Włoszech Semeniuk został powołany do reprezentacji Polski. Zagrał choćby w pierwszym tygodniu Ligi Narodów, gdzie Polacy wygrali trzy z czterech spotkań. Później Nikola Grbić podjął decyzję, że nie powoła go na drugi tydzień zmagań. Postawił na innych przyjmujących, jak choćby jego klubowego kolegę Leona, wracającego do drużyny narodowej po dwóch latach przerwy.